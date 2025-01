Programa que prevê a terceirização é suspenso pelo TJ-PR

Cascavel – O Programa Parceiro da Escola, que desde que foi proposto pelo Governo do Estado “dividiu as opiniões”, foi suspenso pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) que concedeu uma medida liminar na última quinta-feira (16) suspendendo o edital. Ele previa uma administração terceirizada de parte dos colégios estaduais para as obras de manutenção e reparo da infraestrutura, serviços administrativos, gestão de terceirizados da limpeza e segurança.

A reportagem do Jornal O Paraná recebeu a informação de que uma grande quantidade de servidores que trabalha nos colégios já foi desligada dos seus cargos para que as empresas particulares pudessem assumir os trabalhos, cumprindo os 30 dias de desligamento. Ocorre que a liminar suspende o Edital de Chamamento Público 17/2024 e todos os atos decorrentes até o julgamento final da ação judicial contra o programa.

A decisão foi assinada na quinta-feira (16) pela juíza Diele Denardin Zydek, da 5ª Vara da Fazenda Pública, que na sua decisão destacou que o edital apresenta possíveis violações à Constituição Federal, especialmente ao prever a contratação de professores e pedagogos por empresas privadas, que é a grande chave do programa. A liminar atende à ação judicial do MPPR (Ministério Público do Paraná) que apontou irregularidades no edital.

Para o MPPR, entre elas está a terceirização de atividades de ensino, inadequação na modalidade licitatória adotada, e insuficiência de estudos técnicos sobre os custos da contratação. De acordo com a decisão, embora a constitucionalidade da Lei Estadual 22.006/2024, que instituiu o programa Parceiro da Escola, esteja sendo debatida no STF (Supremo Tribunal Federal), sem decisão cautelar até o momento, a liminar foi concedida para evitar a execução de medidas que poderiam comprometer o interesse público.

O MPPR recebeu a denúncia a partir de uma comunicação da APP-Sindicato, que manifestou preocupações sobre o impacto do programa no sistema educacional público. Além disso, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) já havia suspendido o programa após uma série de questionamentos, por meio do relator Durval do Amaral. Segundo a assessoria de imprensa do TCE, com a decisão judicial o processo fica parado aguardando definição da Justiça.

Recurso

Por meio de nota, o Governo do Estado disse que a Procuradoria-Geral do Estado ainda não foi notificada da decisão, que tem caráter liminar, mas já prepara o recurso. O Governo do Estado tem convicção que o Parceiro da Escola vai ajudar a transformar a educação pública estadual, que é a melhor do Brasil. O programa passou pelo crivo da Assembleia Legislativa e tem aceitação superior a 90% nas escolas que participaram do projeto-piloto.