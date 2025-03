Quase metade do IPVA 2025 já foi pago; confira as 10 cidades que estão mais em dia

Em comum, elas têm o fato de terem frotas reduzidas, com menos de 2 mil veículos tributáveis. Já entre as cidades com mais de 50 mil veículos, o destaque fica para Curitiba, onde 51,97% do IPVA 2025 já foi pago. A Capital do Estado arrecadou R$ 869,75 milhões. Em seguida, aparecem Toledo (50,01%) e Cascavel (48,68%), ambas na região Oeste.

Bom Sucesso do Sul (R$ 1,64 milhão) – 69,32% do IPVA 2025 pago

Em seguida, aparece Serranópolis do Iguaçu, com R$ 1,75 milhão já pagos, o que corresponde a 68,28% do valor total. Virmond, na região Centro-Sul, fecha o pódio com a terceira colocação no ranking e 67% do IPVA 2025 já recolhido.

A cidade com o melhor índice de pagamento de todo o Paraná é Bom Sucesso do Sul, no Sudoeste, onde 69,32% de todo o IPVA lançado em 2025 já foi pago. Isso significa que, dos R$ 2,36 milhões que a Receita Estadual espera arrecadar dos motoristas do município da região, R$ 1,64 milhão já foi quitado.

E enquanto a média de arrecadação do Estado é de pouco mais de 48%, alguns municípios estão bem acima disso. O destaque fica para as cidades das regiões Sudoeste e Centro-Oeste, cuja média de adimplência supera os 51%.

“O IPVA é a segunda principal fonte de arrecadação estadual, permitindo que o Governo do Paraná continue investindo em programas e em obras que melhoram a vida da população como um todo”, explica. “Mas, além disso, metade do valor arrecadado é repassado aos municípios, o que faz com que o seu imposto se converta em saúde, educação e segurança também na sua cidade. O cidadão só tem a ganhar ”.

De acordo com o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara , o pagamento em dia do IPVA é fundamental não apenas para garantir o bom funcionamento do Estado, mas também dos 399 municípios paranaenses .

O número corresponde tanto aos pagamentos integrais quanto aos de quem optou por parcelar o imposto. Ao todo, cerca de 1,24 milhão de veículos já quitaram o IPVA 2025, contribuindo com R$ 2,3 bilhões para a arrecadação total. Outros 2,75 milhões de proprietários adotaram o pagamento em cinco cotas. Para esses contribuintes, o calendário de pagamentos de março será retomado entre os dias 20 e 26 de março, variando de acordo com o final da placa.

Toledo (R$ 54,02 milhões) – 50,01%

Cascavel (R$ 129,31 milhões) – 48,68%

Londrina (R$ 191,58 milhões) – 48,62%

Araucária (R$ 40 milhões) – 48,3%

Maringá (R$ 178,1 milhões) – 47,83%

Ponta Grossa (R$ 101,57 milhões) – 45,49%

São José dos Pinhais (R$ 97,68 milhões) – 45,08%

Foz do Iguaçu (R$ 70,54 milhões) – 44,42%

Pinhais (R$ 33,5 milhões) – 42,1%

RETORNO DO CALENDÁRIO

O calendário de pagamento do IPVA 2025 será retomado no próximo dia 20 de março para veículos com final de placa 1 e 2. A recomendação da Receita Estadual, porém, é que os proprietários não esperem a data-limite para fazer os pagamentos, já que as guias podem ser emitidas a qualquer momento pelos canais oficiais. Até o momento, duas das cinco cotas já foram encerradas. Com isso, os motoristas que optaram pelo pagamento parcelado terão até o mês de maio para quitar todo o valor do imposto.

Confira o calendário para pagamento parcelado:

Finais 1 e 2: 20/03, 22/04, 20/05

Finais 3 e 4: 21/03, 23/04, 21/05

Finais 5 e 6: 24/03, 24/04, 22/05

Finais 7 e 8: 25/03, 25/04, 23/05

Finais 9 e 0: 26/03, 28/04, 26/05

COMO PAGAR – As guias do IPVA no Paraná não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Assim, para fazer o pagamento, os proprietários devem acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamentos de Tributos para gerar as guias. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS.

A recomendação é que o contribuinte acesse diretamente os canais oficiais, evitando clicar em links enviados por e-mail ou mensagens. Também é aconselhado evitar plataformas de buscas, já que muitos sites falsos se aproveitam de ferramentas de impulsionamento para aparecerem nos primeiros resultados. Ao acessar uma página, o ideal é sempre garantir que ele termine com a extensão “.pr.gov.br”.

Outra dica importante é sempre conferir o destinatário do pagamento, seja pela guia quanto no pagamento via pix. No caso, a informação que deve constar é sempre “Governo do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda”.

Fonte: AEN