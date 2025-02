Prévia da inflação atinge maior taxa para fevereiro em nove anos

Brasil - Considerado a prévia da inflação, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) acelerou de 0,11% em janeiro para 1,23% em fevereiro. Essa foi a maior taxa para o mês de fevereiro desde 2016, quando atingiu 1,42%. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o resultado nesta terça-feira (25).

O resultado de fevereiro ficou abaixo do esperado pelos agentes financeiros. A prévia da inflação foi de 1,34% no acumulado do 1º bimestre. No acumulado de 12 meses, a taxa foi de 4,96%, o maior patamar desde outubro de 2023, quando foi de 5,05%. Também ficou acima da taxa registrada em janeiro (4,50%) e acima do teto da meta de inflação (4,50%).

IPCA-15 de fevereiro

O grupo habitação teve prévia da inflação mensal de 4,34% em fevereiro e contribuiu com a alta de preços no mês. A energia elétrica residencial impactou a taxa do IPCA-15 em 0,54 ponto percentual ao subir 16,33%. Foi o que mais contribuiu para elevar a prévia da inflação no mês. Em janeiro, a taxa do IPCA-15 foi a mais baixa para o mês da série história, iniciada em 2001 (0,11%). O resultado foi puxado pela queda de 15,46% nos preços da energia elétrica residencial em função da incorporação do bônus de Itaipu. Em fevereiro, sem o bônus, a taxa mensal disparou para 16,33%.

No grupo alimentação e bebidas, a taxa foi de 0,61%, com impacto 0,14 ponto percentual no índice. A alimentação em domicílio aumentou 0,63%, pressionada por cenoura (17,62%) e café moído (11,63%).