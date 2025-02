Petrobras reajusta preço do diesel em R$ 0,22 às distribuidoras

ECONOMIA

Paraná tem o maior crescimento da atividade econômica entre estados do Sul e do Sudeste

Brasil - Com um crescimento de 7,5%, o Paraná registrou a maior alta na atividade econômica entre os estados do Sul e do Sudeste do Brasil em novembro de 2024, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são do IBCr (Índice da Atividade Econômica Regional do Banco Central), divulgados nesta semana. […]