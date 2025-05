Paraná tem maior aumento na renda per capita entre estados do Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste

Paraná - O Paraná registrou o maior crescimento real no rendimento médio mensal domiciliar per capita entre os estados do Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil, com aumento de 19,2% na comparação entre 2023 e 2024. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) sobre Rendimento de Todas as Fontes, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tabulados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

Variações

A média recebida pelos paranaenses passou de R$ 2.046 em 2023 para R$ 2.438 em 2024. As únicas variações maiores na comparação entre os dois anos foram Pernambuco (28,5%), Sergipe (19,9%) e Alagoas (19,5%), no Nordeste, mas com valores recebidos pelos seus cidadãos menores do que do Paraná, variando de R$ 1.317 a R$ 1.436. O crescimento da média brasileira entre um ano e outro foi de 9,3% (de R$ 1.848 para R$ 2.020).

O valor de R$ 2.438 é o maior da série histórica paranaense, segundo o IBGE. Desde 2019, o rendimento médio no Estado cresceu 56,9%, o equivalente a quase R$ 1.000, saltando de R$ 1.554 para os atuais R$ 2.438. O Paraná também subiu uma posição entre os maiores valores recebidos pelos seus cidadãos, saindo de 6º para 5º lugar, atrás apenas do Distrito Federal (R$ 3.276), São Paulo (R$ 2.588), Santa Catarina (R$ 2.544) e Rio Grande do Sul (R$ 2.532).

Outro dado levantado pelo Ipardes é a relação entre o rendimento médio do Brasil em proporção ao rendimento do Paraná. Em 2023, esse índice correspondia a 90,3% do rendimento médio domiciliar per capita do Estado. Já em 2024, caiu para 82,9%, uma vez que o crescimento da renda dos paranaenses foi maior que a média do País. Na prática, o brasileiro recebe 82,9% do rendimento de um paranaense.

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o significativo crescimento do rendimento domiciliar reflete, em grande medida, o dinamismo do mercado de trabalho do Paraná. “Observamos aumento considerável do número de pessoas empregadas no Estado, em conjunto com uma trajetória ascendente do salário médio”, explica.