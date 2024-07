Paraná tem 2º maior crescimento do País em 12 meses; turismo é destaque

Curitiba – O Paraná teve o segundo maior crescimento do Brasil no setor de serviços no acumulado em 12 meses, entre junho de 2023 e maio de 2024, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (12) pelo IBGE. A alta registrada foi de 8,4%, mais de seis vezes acima da média nacional no período, que foi de 1,3%. O resultado paranaense nos serviços ficou atrás apenas do desempenho do Mato Grosso, que teve aumento de 9,1% em 12 meses. Na relação com outros estados, o Paraná ficou à frente de Minas Gerais (6,4%), Santa Catarina (5,9%), Bahia (4,3%), Rio de Janeiro (2,1%) e São Paulo (-1,9%), por exemplo.

No mesmo período, o turismo paranaense também registrou forte alta de 7,5%, quase o dobro do resultado nacional, que foi de 4%. Destacaram-se também os serviços profissionais e administrativos, que cresceram 10,9% no Estado ao longo de 12 meses, o subgrupo que abrange outros serviços, com alta de 9,8%, e os serviços de transporte e auxiliares, com aumento de 8,7%.

ACUMULADO DO ANO

Considerando apenas o desempenho do setor entre janeiro e maio, o setor de serviços do Paraná teve alta de 4,5%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. É o quinto maior aumento do País.

Na média, o Brasil registrou alta de 2%. Amazonas (6,8%), Santa Catarina (5,4%) e Minas Gerais (4,8%) tiveram os maiores crescimentos nos cinco primeiros meses do ano. O Paraná teve um desempenho melhor do que estados como Pernambuco (3,5%), Rio de Janeiro (3,3%), Bahia (2,1%) e São Paulo (1,3%), por exemplo. Ainda cinco estados registraram retração no setor ao longo do ano.

Na comparação entre maio de 2024 e o mês imediatamente anterior, que é abril de 2024, o Paraná cresceu 0,4%. No total, sete estados brasileiros registraram alta, um ficou estável e outros 19 tiveram queda no setor. Na média, o índice nacional não teve variação entre um mês e outro.

RECEITA

No recorte acumulado em 12 meses, a receita do setor de serviços no Paraná cresceu 10,9%, também a segunda maior do Brasil, atrás apenas do Tocantins, que teve aumento de 14,3%, e à frente de todos os demais estados. O aumento registrado é o dobro da média nacional, que teve aumento de 5% na receita no período.

Considerando apenas os cinco primeiros meses do ano, comparados ao mesmo período de 2023, o Paraná teve aumento de 9,1% na receita dos serviços. No Brasil todo, a média foi de crescimento de 6%.

TURISMO

O setor de turismo no Paraná também segue registrando bons números. Nos cinco primeiros meses do ano, a atividade cresceu 4,8% no Estado, com o quinto melhor desempenho do País. Na média, o Brasil teve aumento de 1,1% no período, e dos 12 estados pesquisados pelo IBGE, seis registraram queda na atividade turística entre janeiro e maio de 2024.

Em relação à receita nominal no período, o Paraná tem o quarto maior crescimento do País em 2024, com aumento de 10,1% entre maio e janeiro. No mesmo período, o Brasil teve alta de 9,6%.

Estabilidade no cenário nacional

Após dois meses seguidos de alta, o volume de serviços prestados no país ficou estável (0,0%) na passagem de abril para maio. Já em relação a maio de 2023, o setor registrou alta de 0,8%, após ter avançado 5,5% em abril passado. Com o resultado, os serviços estão 12,7% acima do nível de fevereiro de 2020, período da pré-pandemia e 0,9% abaixo de dezembro de 2022, quando ocorreu o ponto mais alto da série histórica. No acumulado do ano de 2024, mostrou crescimento de 2,0% se comparado ao mesmo período de 2023. Nos últimos 12 meses, no entanto, apresentou queda de ritmo passando de 1,6% em abril para 1,3% em maio de 2024. Os dados fazem parte da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada sexta-feira (12) pelo IBGE.

Para o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, mesmo com a variação nula, houve disseminação de taxas negativas em termos setoriais e ainda nos regionais. Das cinco atividades pesquisadas na PMS, três apresentaram recuo. O destaque foi o setor de transportes (1,6%). “Influenciado, principalmente, pela menor receita vinda do transporte aéreo, e, em seguida, do rodoviário coletivo de passageiros”, completou o gerente.

As outras atividades que tiveram quedas foram informação e comunicação (-1,1%) e em outros serviços (-1,6%). Com altas de 5,3% e 4,5%, respectivamente, vinham com dois resultados positivos seguidos. Entre os setores com avanços, os serviços prestados às famílias cresceram 3,0% e recuperou integralmente a perda de 2,7% do mês anterior. Neste caso, a principal influência positiva foi o setor dos restaurantes.

O gerente informou que o Dia das Mães pode ser a explicação para a alta, uma vez que aumenta o movimento das pessoas que saem para comer fora de casa em reuniões familiares.