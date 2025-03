Novas regras: especialista esclarece impactos das irregularidades

De acordo com Moretto, se o cadastro do CPF ou CNPJ apresentar problemas – como estar com a situação “suspensa” ou “cancelada” – a chave Pix deverá ser descadastrada pelas instituições financeiras.

Cascavel – Recentemente, o Banco Central anunciou mudanças significativas nas regras do Pix, e os novos critérios prometem impactar tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Allan Johnny Moretto, assessor de negócios do Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, explicou como a integração dos dados da Receita Federal com o sistema do Pix poderá afetar a manutenção das chaves e contribuir para a segurança das transações.

Para pessoas físicas, o cancelamento das chaves ocorrerá em situações específicas. Caso o CPF esteja irregular, sobretudo se constar como “suspenso” ou “cancelado” na Receita Federal, o sistema poderá cancelar automaticamente a chave Pix. “A suspensão do CPF ocorre quando há alguma informação divergente na base de dados da Receita. Isso acontece, por exemplo, quando a pessoa se casou e mudou de nome, mas não atualizou todos os documentos; ou no caso de falecimento, em que as contas ainda permanecem ativas por um tempo. Já o cancelamento ocorre, normalmente, por medida judicial”, explica Moretto.

CNPJ irregular

No caso das empresas, o especialista explicou que as chaves Pix associadas a CNPJs irregulares também estão sujeitas ao cancelamento. Entre os critérios estão o não pagamento de tributos e a falta de entrega das declarações fiscais há mais de dois anos. Também entram aqui as empresas baixadas, que não estão mais em atividade.

Continuidade

Para evitar o cancelamento das chaves, Moretto orienta os usuários a adotarem medidas imediatas de regularização junto à Receita Federal. Isso pode incluir o pagamento de tributos em atraso e a atualização das declarações fiscais, no caso das empresas, ou a atualização dos documentos, no caso de pessoas físicas. “Manter os dados cadastrais em dia é fundamental para garantir a continuidade do uso do Pix sem interrupções”, enfatizou o especialista.