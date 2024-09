Horas extras: Prefeitura de Cascavel desembolsou mais de R$ 1,3 mi extras em julho

São cerca de 9 mil servidores públicos municipais em Cascavel, a folha salarial é de mais de R$ 60 milhões por mês, com encargos. No entanto, o que chama a atenção é que, na folha paga no início de agosto deste ano, cinco secretarias do município de Cascavel desembolsaram um montante significativo em horas extras realizadas por seus servidores. A análise dos dados revela que a Secretaria de Saúde lidera o ranking, tanto em quantidade de horas trabalhadas quanto em valores pagos.

A reportagem do jornal O Paraná apurou que as secretarias de Meio Ambiente, Especial de Cidadania, da Proteção à Mulher e Política sobre Drogas, Assistência Social, Cultura e Saúde gastaram mais de R$ 1,3 milhão em horas extras referentes ao mês de julho de 2024. Os dados foram publicados no Diário Oficial do Município nos dias 31 de agosto e 3 de setembro.

A Secretaria de Saúde foi a principal responsável pelo montante de horas extras, com 29.719,82 horas extras, representando um gasto total de R$ 1.198.049,99. As horas extras são de 50% e 100%.

A Secretaria de Assistência Social também apresentou um volume considerável de horas extras, totalizando 3.330,83 horas, com um custo de R$ 94.849,63. Já a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Cidadania apresentaram números bem mais modestos no comparativo, evidenciando que as necessidades por horas extras variam significativamente entre as secretarias.

Prefeitura

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cascavel ainda na terça-feira (3) para saber mais informações sobre a quantidade de horas-extras e valores pagos. No entanto, até o fechamento desta edição, o Município ainda não havia respondido a demanda da reportagem. A Secom informou encaminhou a demanda à Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão de Cascavel), mas ainda não tinha recebido retorno.

Detalhamento por Secretaria:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

Horas 50%: 294,26 horas

Valor pago: R$ 7.611,14

Horas 100%: 153,71 horas

Valor pago: R$ 5.152,75

Secretaria Especial de Cidadania, da Proteção à Mulher e Política sobre Drogas:

Horas 50%: 0,88 horas

Valor pago: R$ 28,68

Secretaria de Assistência Social:

Horas 50%: 2.685,74 horas

Valor pago: R$ 73.808,94

Horas 100%: 645,09 horas

Valor pago: R$ 21.040,69

Secretaria de Cultura:

Horas 100%: 4,68 horas

Valor pago: R$ 126,30

Secretaria de Saúde:

Horas 50%: 27.530,84 horas

Valor pago: R$ 1.098.200,68

Horas 100%: 2.188,98 horas

Valor pago: R$ 99.849,31