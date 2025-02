Fim da escala 6X1 custaria R$ 1 tri em contratações; proposta foi protocolada na Câmara nesta semana

ECONOMIA

Focus: mercado financeiro sobe projeção da inflação para 2025 e 2026

Brasil - O mercado financeiro subiu as projeções de inflação para 2025 e para o próximo ano. Com isso, as expectativas seguem desancoradas — isto é, distantes das projeções de inflação no chamado “horizonte relevante” e da meta inflacionária. Os dados fazem parte do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Banco Central. As projeções são frutos da análise de mais […]