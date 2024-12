Entenda os próximos passos do acordo entre Mercosul e União Europeia

Poucos dias depois de uma das maiores crises diplomáticas envolvendo o agronegócio estremecer a relação entre Brasil e França, motivada pela declaração do CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, ao endereçar para o presidente Nacional do Sindicato dos Agricultores da Europa, se comprometendo a boicotar a compra de carnes procedentes dos países do Mercosul, a paz voltou a reinar em prol do livre comércio entre os dois blocos, bandeira defendida por ambos há mais de 25 anos.

A formalização do acordo entre Mercosul e União Europeia ocorreu nesta sexta-feira, aproveitando a cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. Ao contrário da postura do CEO do Carrefour, que precisou se retratar diante da avalanche de críticas recebidas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, considerou o tratado uma vitória para a Europa. “A União Europeia e o Mercosul criaram uma das alianças de comércio e investimento maiores que o mundo tenha visto. Estamos derrubando barreiras e estamos permitindo que entrem os investimentos. Estamos formando um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. E essa aliança vai fortalecer as cadeias de valor, vai desenvolver indústrias estratégicas, vai apoiar a renovação e vai criar trabalhos e valores para ambos lados do Atlântico”, disse.

Na opinião do presidente do Uruguai, Luís Alberto Lacalle Pou, cada a cada um agora a celeridade para selar de vez esse acordo. O anúncio teve ainda a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Javier Milei (Argentina) e Santiago Peña (Paraguai). As negociações, iniciadas em 1999 e interrompidas após um acordo preliminar em 2019, foram retomadas recentemente a pedido da Comissão Europeia, responsável pela política comercial da União Europeia.

O acordo vai valer para 27 países europeus e quatro sul-americanos. Juntos, os mais de 30 países somam 718 milhões de habitantes e economias com Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 22 trilhões.

A entrada em vigor dessa parceria, porém, ainda depende de algumas etapas formais. O governo brasileiro considera o acordo estratégico em diversos sentidos. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, e as trocas comerciais somaram aproximadamente US$ 92 bilhões em 2023. A expectativa do Brasil é que a aproximação com a Europa reforce a diversificação das parcerias comerciais do país e também modernize o parque industrial nacional.