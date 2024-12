“Bônus da Itaipu” vai distribuir R$ 1,3 bilhão e aliviar a conta de luz

Pepitone destaca que a Binacional é uma empresa saudável, que detém liquidez, ou seja, possui capacidade em arcar com seus compromissos incluindo investimentos e programas socioambientais. “Quitamos a dívida referente à construção da usina em 28 de fevereiro de 2023. Itaipu já reduziu sua tarifa para o consumidor em 26%.” O diretor financeiro executivo afirmou ainda que o custo da energia de Itaipu é bem mais baixo do que o custo médio de aquisição de energia das distribuidoras.

O diretor financeiro executivo de Itaipu, André Pepitone, explica que a distribuição desse valor será feita para os consumidores residenciais e rurais relativo aos meses em que seu consumo foi inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em 2023. Esse grupo, de acordo com Pepitone, representa um universo de 97% desses clientes. Em média, acrescenta, o consumidor padrão brasileiro consome 120 kWh por mês. “Assim esse consumidor terá um bônus de R$ 16,66 no mês de janeiro de 2025 para abater de sua conta de luz”.

Foz do Iguaçu – De acordo com dados da Itaipu, mais de 78 milhões de consumidores brasileiros de energia elétrica serão beneficiados pela Binacional com redução no valor da conta, em janeiro de 2025, de acordo com medida aprovada em novembro deste ano pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e anunciada pelo Ministério de Minas e Energia. No total, o chamado “bônus de Itaipu” distribuirá aos consumidores cerca de R$ 1,3 bilhão.

O dólar à vista começou a ser negociado na sessão desta quinta-feira (26/12) em alta de 0,19%, a R$ 6,16. Mais um leilão no mercado à vista do Banco Central (BC) está marcado para a partir das 9h15. O certame terá possibilidade de vendas de até US$ 3 bilhões. Já o Ibovespa futuro iniciou a sessão em queda de […]

BRASIL – Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para trabalhadores sacarem o Abono Salarial de 2024. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício. Contudo, R$ 218,9 milhões ainda estão disponíveis na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil para 239.142 trabalhadores que ainda […]

De acordo com o decreto 11.027/2022, este saldo positivo deve ser distribuído como crédito na conta de energia de todos os consumidores brasileiros residenciais e rurais que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em ao menos um mês de 2023. A previsão é de que o benefício seja de, em média, R$ 16,66 na conta.

Cálculo

O cálculo do R$ 1,3 bilhão disponível como crédito para os consumidores leva em conta, principalmente, três valores: o saldo positivo da Conta Itaipu de 2023, de R$ 399 milhões; R$ 842 milhões referentes aos saldos positivos da Conta Itaipu nos anos de 2020 e 2021, valor que foi destinado às empresas do setor elétrico com o objetivo de reduzir os efeitos da Covid e da crise hídrica, e que foi devolvido à conta no final de 2023; e, finalmente, R$ 65 milhões de rendimento financeiro por aplicação bancária dos R$ 842 milhões, até setembro de 2024.

Visitação em horário especial

De quinta-feira (26) a 5 de janeiro, o Turismo de Itaipu, operado pelo Itaipu Parquetec, vai funcionar em horários estendidos e com maior disponibilidade de vagas nos passeios oferecidos. O Itaipu Panorâmica, o passeio mais procurado, terá saídas, em média, a cada 5 e 10 minutos, a partir das 8h30, com a última às 17h. Já o Itaipu Especial terá nove saídas diárias, também a partir das 8h30, e a última, às 15h30, a cada meia hora. Para o Itaipu Refúgio Biológico, estão programadas seis saídas diárias, a partir das 8h30 e a última às 15h30. O passeio é oferecido de quarta-feira a segunda-feira.

Para moradores(as) de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros, alguns passeios são gratuitos, como o Itaipu Panorâmica, o Itaipu Iluminada, o Itaipu Refúgio Biológico e as exposições do Ecomuseu. Para isso, é necessário apresentar comprovante de residência recente, em nome do visitante, acompanhado de documento de identificação. Para outras informações sobre ingressos e valores, visite www.turismoitaipu.com.br.