Boletim do Deral traz boas perspectivas para tilápia e o impacto do clima na banana

Em meio a polêmica da inflação dos alimentos e ao sucesso do Show Rural, a maior feira do agronegócio da América Latina, o Boletim de Conjuntura Agropecuária produzido pelos técnicos do Deral, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, referente à semana de 7 a 13 de fevereiro, traz um cenário estadual bastante otimista, com alertas para algumas culturas.

Um dos destaque é a produção e captura de peixes que apresenta crescimento significativo nos últimos dez anos no Paraná, sendo mais relevante para algumas regiões, como o Oeste e o Litoral.

A tilápia é a espécie em destaque, representando 85% do VBP do setor, que totalizou R$ 2,07 bilhões em 2023. “Com os investimentos realizados pela indústria de processamento, o cenário que se desenha para os próximos anos é otimista e espera-se que a atividade dobre de tamanho num curto espaço de tempo, possivelmente nos próximos três anos”, salienta Edmar Gervásio, técnico do Deral, em artigo no boletim.

O Paraná é líder na produção e exportação de tilápia e tem mantido um crescimento constante nas duas atividades. Entre 2022 e 2023 (último dado), a produção estadual aumentou em 30,8%, enquanto a exportação nesse mesmo período subiu 0,29%. Mas em 2024 foram enviados ao Exterior 47% a mais que no ano anterior em volume. Em 2024 o Brasil exportou 53,8 mil toneladas de pescados, arrecadando US$ 272,9 milhões. De tilápia foram 10,8 mil toneladas. Dessas, o Paraná foi responsável por enviar 7,6 mil toneladas – o que representa 70,3% do total nacional – a um custo de US$ 34,6 milhões.

Banana

O documento traz em destaque a banana. As fortes chuvas no Litoral do Estado no último fim de semana, particularmente na zona rural de Guaratuba, onde foram registradas inundações, também acarretaram prejuízos para produtores da fruta, uma das principais culturas agrícolas da região. As informações preliminares são de que cerca de 1,5 mil hectares com bananais foram afetados.“Num primeiro momento as perdas se darão na qualidade das frutas a serem colhidas, exigindo um beneficiamento acurado dos bananicultores, o que acarreta custo maior, além de redução no preço final, comprometendo a remuneração”, destaca o engenheiro agrônomo do Deral Paulo Andrade, em artigo no Boletim.

No documento, ele salienta ainda que cerca de 80 hectares apresentam perda total de bananas. A recuperação dessas áreas poderá ser feita somente ao final deste ano. Essa situação é relevante para o Estado, visto que o Litoral concentra 59% da produção de bananas, ainda que ela seja cultivada comercialmente em outros 310 municípios. Ali foram produzidas 95 mil toneladas em 4,2 mil hectares.

O destaque é Guaratuba, com 77 mil toneladas em 3,2 mil hectares – principalmente na comunidade de Cubatão –, que liderou a produção estadual e ocupou o 33.º lugar nacional. Em 2023 o Paraná foi o 13.º produtor nacional da fruta, com área de 7,7 mil hectares e produção de 160,8 mil toneladas, de acordo com dados do Deral. A produção brasileira foi de 6,8 milhões de toneladas em 456,5 mil hectares, segundo índices do IBGE.

Em âmbito nacional a banana é a segunda fruta em importância, ficando atrás da laranja. No Paraná ela foi a segunda em volume colhido em 2023, e figura em quarto quando se trata de Valor Bruto de Produção (VBP), somando R$ 2,9 bilhões.A redução no Estado vem se configurando nos últimos dez anos. Em 2014 a banana ocupava 9,9 mil hectares e produzia 230,2 mil toneladas.

SOJA

O relatório do Deral desta semana mostra que a colheita da soja está avançando no Estado. Dos 5,77 milhões de hectares estimados para a safra atual, ainda restam pouco mais de 3,8 milhões de hectares a serem colhidos.