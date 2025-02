Bares e restaurantes seguram preços, mas alta dos insumos pressiona o setor

Brasil - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,16% em janeiro, segundo dados do IBGE, marcando a menor variação para o mês desde o início do Plano Real. No entanto, o setor de alimentação segue pressionado pelo aumento dos insumos. A inflação da alimentação no domicílio avançou 1,07%, enquanto a alimentação fora do lar subiu 0,67%, reforçando a tendência dos últimos meses: bares e restaurantes continuam absorvendo parte dos aumentos de custo para evitar repasses aos consumidores.

No acumulado dos últimos 12 meses, a diferença se acentua. Enquanto a alimentação no domicílio teve alta de 7,45%, a alimentação fora do lar variou 6,74% – uma defasagem que evidencia a dificuldade do setor em ajustar seus preços à escalada dos custos. Dentro do segmento de refeições fora do lar, os lanches tiveram um aumento de 8,23%, acima da inflação geral do setor, enquanto as refeições completas registraram variação menor, de 6,13%.

Setor resiste, mas desafio cresce

O comportamento dos preços nos bares e restaurantes reflete a dificuldade de um setor que opera em margens reduzidas e precisa manter a atratividade para consumidores cada vez mais cautelosos. Levantamento da Abrasel aponta que 26% dos empresários não conseguiram reajustar seus cardápios nos últimos 12 meses, enquanto 63% fizeram reajustes abaixo ou apenas acompanhando a inflação.

“O setor de alimentação fora do lar continua segurando os preços para não perder clientes, mas essa estratégia tem limite. Os custos operacionais seguem crescendo, e a margem de lucro de muitos negócios já está comprometida“, afirma Paulo Solmucci, presidente da Abrasel.