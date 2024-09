Alta de vendas de seminovos é destaque no mercado automotivo do Paraná

O estado do Paraná está em um bom momento para o setor de seminovos em 2024, com uma alta bem significativa nas vendas. Conforme os dados, houve um aumento considerável na procura por veículos usados, o que significa uma mudança de comportamento dos consumidores, em relação às preferências, que buscam alternativas diferentes em meio a um cenário econômico em transformação.

A valorização vem aliada à maior acessibilidade financeira e às condições, as quais são fatores-chave para esse desempenho positivo. Esse aumento é benéfico não somente para os compradores, mas também para os vendedores que podem aproveitar o momento do mercado aquecido para crescer.

Alguns dos fatores que contribuem para esse crescimento incluem as taxas de financiamento mais atrativas e o aumento da oferta de crédito. Além desses pontos, o carro seminovo é uma alternativa melhor quando falamos sobre custo-benefício, o que favorece o consumidor.

Dados sobre o crescimento

Segundo dados divulgados e apurados pela Assovepar – Associação dos Revendedores de Veículos do Paraná, após o fechamento de julho de 2024, é evidente um aumento significativo nas vendas de veículos em todo o Paraná. Em julho, cerca de 119.591 unidades foram comercializadas, um crescimento de 10,20% em relação ao mês anterior, quando o número foi de 108.501 unidades.

Já quando analisamos os mesmos números em relação ao mesmo período do ano anterior, é possível ver ainda mais esse crescimento. Em julho de 2023, foram vendidas 102.670 unidades, número que indica um crescimento de 16,50% no volume de vendas.

Na quantidade total do ano até o momento, as vendas somam 757.169 veículos, o que significa um crescimento de 8,30% em comparação ao mesmo período de 2023, que teve 698.868 unidades vendidas. Essa comparação é exemplo da recuperação visível do mercado.

O que esperar?

Tendo como base os dados apresentados pela Assovepar e a análise comparativa dos meses e dos períodos, as perspectivas para os próximos meses trazem otimismo para o mercado. É esperado que o setor de seminovos permaneça aquecido nos próximos meses.

Dessa forma, a tendência é que o setor siga apresentando resultados positivos para as vendas nos próximos meses, partindo do impulsionamento alavancado pelas condições avançadas de financiamento e pela busca dos consumidores por veículos com melhor valor de mercado. Esse crescimento é positivo para o estado em sua totalidade, e promete continuar alavancando a economia.

Crédito: Divulgação/iStock