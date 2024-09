Vídeo mostra grave acidente que tirou a vida de motociclista na BR-277

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato do acidente que tirou a vida de Marcos Dobrovalski, de 49 anos, na manhã desta quinta-feira (19), no quilômetro 627 da BR-277 em Céu Azul. A vítima pilotava uma motocicleta que colidiu de frente com um caminhão. Assista abaixo:

De acordo com as imagens, o motorista da carreta, que seguia no sentido Curitiba, tenta acessar o pátio de uma lanchonete às margens da rodovia. No momento da manobra, a moto conduzida por Marcos colide com o veículo pesado. Com o impacto, a motocicleta também atinge um terceiro carro que estava na pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. Apesar dos esforços de socorro, Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Fonte: SOT