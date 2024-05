Vespa-da-madeira ameaça plantações de pinus no Paraná

O Paraná desponta como protagonista nacional no segmento de produtos florestais, contribuindo com cerca de 5% do Valor Bruto da Produção Agropecuária do Estado, conforme dados do Departamento de Economia Rural (Deral).

No contexto nacional, uma nova ameaça se apresenta: uma vespa até então desconhecida tem atacado espécies de pinus tropicais, especialmente em áreas de resinagem, resultando na morte dessas árvores.

Recentemente, o Grupo de Trabalho de Defesa Florestal (GT-Deflo) se reuniu na sede da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) em Curitiba, para traçar estratégias visando monitorar e prevenir os ataques da nova vespa-da-madeira (Sirex obesus), que foi detectada em 2023 em plantações de pinus no Sudeste do Brasil.

Até o momento, apenas São Paulo e Minas Gerais registraram incidências da praga, que tem causado consideráveis danos em plantios de pinus resinados. Nesse contexto, o grupo está empenhado na formulação de um plano de ação para orientar produtores, compradores de madeira, empresas e entidades do setor, bem como estabelecer estratégias para monitorar a dispersão da vespa em direção aos plantios de pinus na região Sul.

A Embrapa Florestas tem desempenhado um papel fundamental no monitoramento da nova vespa-da-madeira, em colaboração com pesquisadores de outras instituições, desde o ano anterior.