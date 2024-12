Varal de vagas: Ainda dá tempo de ficar empregado antes da chegada do Natal

O Natal está “batendo na porta” já que falta apenas uma semana para uma das festas mais esperadas do ano, mas quem está à procura de um emprego, ainda dá tempo de fechar o ano empregado. Nesta terça-feira (17), a Agência do Trabalhador de Cascavel realizará a última grande ação do ano com o evento Varal de Vagas Natalino.

São 590 vagas

A ação será realizada das 8h às 12h na sede da agência, que fica na Rua Paraná quase esquina com a Rua Salgado Filho. Ao todo, o mutirão vai oferecer 590 vagas de trabalho de 15 empresas, tanto de carteira assinada, quanto de estágio. É importante que quem tiver interesse leve seus documentos pessoais e cópias do currículo para participar dos processos seletivos realizados na hora.

De acordo com a chefe da Agência do Trabalhador de Cascavel, Marlene Crivelari, estarão disponíveis uma série de vagas de muitas empresas, para os setores da construção civil, transporte e logística, supermercados, tecnologia e escritório, vendas e atendimento, indústria e mecânica e estágio para estudantes do curso Técnico em Segurança do Trabalho “Somadas às vagas que já temos disponíveis na agência, temos no sistema um total de 1.580 oportunidades de trabalho das mais variadas funções, tanto para aqueles que têm experiência quanto para os que não têm”, disse Crivelari.

De acordo com dados estaduais no Interior, as Agências do Trabalhador da região de Cascavel têm 4.554 vagas disponíveis, com 1.301 oportunidades para alimentador de linha de produção, 413 para abatedor, 158 para operador de caixa e 150 para magarefe. Já nas agências e postos perto de Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (520), repositor de mercadorias (129), abatedor (105) e operador de caixa (92). Em todo o Paraná todas as agências somam 20.119 vagas de emprego com carteira assinada.

Comércio passa a atender em horário estendido até 22h

Para que as pessoas tenham mais tempo de fazerem as suas compras de Natal, o comércio de Cascavel está desde esta segunda-feira (16) atendendo em horário estendido até às 22h. Os horários de funcionamento foram decididos em consenso pelos sindicatos dos patrões e colaboradores das empresas do setor. A finalidade é dar mais opções de compra aos clientes, tanto da cidade quanto da região.

Este horário de atendimento será mantido até a próxima sexta-feira (20). Já no dia 21, o comércio atenderá das 9h às 18h. No dia 22, das 9h às 16h. Dia 23, as lojas abrirão das 9h às 22h e no dia 24, véspera de Natal, os consumidores poderão garantir os presentes das 9h às 17h. Nesta época do ano o movimento aumenta bastante devido à decoração natalina que está espalhada pelo centro da cidade e no Lago Municipal.