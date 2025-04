Um chamado à esperança e à renovação na fé

A Páscoa é sobre Jesus. Não é só uma tradição, nem apenas um feriado com data marcada no calendário. É um tempo que nos lembra do amor mais profundo que já existiu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5:7 que “Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós”. Isso muda tudo. Ele não foi pra cruz por acaso. Foi por escolha. Uma escolha de amor.

Mais do que nunca, celebrar a Páscoa em 2025 é um ato de resistência e esperança. É afirmar, diante das sombras do presente, que a luz ainda vence. Que a fé, longe de ser alienação, é combustível para a transformação. Que, apesar das dores do mundo, “Ele não está aqui; ressuscitou!” (Lucas 24,6) continua sendo o grito que move os cristãos a não desistirem de lutar por um mundo mais justo e fraterno.

“A mensagem de Páscoa deste ano de 2025 é muito significativa porque a igreja celebra o jubileu da esperança com o lema ‘Peregrinos de Esperança’. E Jesus é a nossa esperança. Nós esperamos Nele. Ele é capaz de nos tirar da morte, do pecado, de uma vida infinis”, diz o Pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida, Padre Divo de Conto.

No Brasil, esse chamado se faz urgente. Milhões ainda enfrentam a fome, a insegurança e o medo. As comunidades católicas, que historicamente atuam como redes de apoio e solidariedade, são hoje ainda mais desafiadas a estender a mão, a criar espaços de escuta, acolhida e partilha. A Páscoa não pode ser apenas celebrada nos altares; precisa ecoar nas periferias, nas escolas, nos hospitais, nos corações.

O Papa Francisco, em sua mensagem pascal deste ano, reforçou esse chamado ao agir com compaixão e coragem, lembrando que “a verdadeira fé pascal não se contenta com um consolo espiritual; ela nos impele a levantar os caídos, a dar voz aos que sofrem e a construir pontes onde há muros”. É uma exortação direta à ação cristã concreta em tempos de dor e desigualdade.

A Páscoa, para os cristãos, é mais do que uma data litúrgica ou tradição familiar. É o ponto central da fé cristã: A ressurreição de Jesus Cristo, que venceu a morte para trazer vida nova à humanidade. Em tempos difíceis como os que vivemos, esse anúncio pascal ressoa com ainda mais força. A cruz, símbolo máximo da dor, da injustiça e do sofrimento, é também o prelúdio da vitória, da luz e da redenção.

Em meio a um cenário global marcado por instabilidades políticas, crises econômicas, mudanças climáticas e crescentes tensões sociais, a celebração da Páscoa em 2025 surge como um convite à reflexão profunda para os cristãos. No Brasil, particularmente, o momento exige ainda mais da fé e da esperança cristã : inflação persistente, aumento significativo no preço dos alimentos, polarização política e o impacto contínuo de eventos climáticos extremos têm afetado a vida de milhões de brasileiros.

Então que essa Páscoa seja mais do que um “belo momento”. Que seja um reencontro com a fé. Um tempo de gratidão, de esperança renovada e de reconhecer que só em Jesus encontramos salvação e a paz de verdade.

Sexta-feira da Paixão

A sexta-feira é dia de jejum e abstinência. Na celebração da Paixão, às 15h, são três partes: liturgia da Palavra, adoração da Cruz e sagrada Comunhão. Da sexta até o sábado, a Igreja não celebra os sacramentos, com exceção da Penitência e da Unção dos Enfermos.

Em Cascavel, em todas as paróquias, haverá momentos de adoração ao longo do dia. Às 15h, será realizada a Celebração da Palavra, seguida pelo Beijo da Cruz, um gesto de profunda devoção. À noite, as paróquias promovem a Via-Sacra. Destaque para as paróquias Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos e São Cristóvão, que realizarão a encenação da Paixão do Senhor, ambas às 20h.

Sábado Santo

Pela manhã, a motivação é que seja meditado o “Ofício da manhã no Sábado Santo”, rezado na igreja despojada, sem velas, flores ou cruz. À noite, há a Vigília Pascal na Noite Santa, “uma vigília em honra do Senhor, segundo antiquíssima tradição”. Na Catedral, a celebração será realizada às 19h e será presidida por Dom José Mário.

Domingo da Ressurreição

A Liturgia apresenta a pregação de Pedro sobre o ministério de Jesus e sua ressurreição. O Evangelho narra a ida dos discípulos ao túmulo de Jesus (Jo 20,1-9).

Teatros

Nova Igreja Batista de Cascavel comemora a Páscoa no domingo (20) com musical especial. As apresentações acontecerão nos horários de culto, às 8h20, 10h30 e 19h, com entrada gratuita. A igreja que fica localizada na Avenida Rocha Pombo, 2231, Região do Lago. A Igreja Verdade Cascavel, também terá programação especial de Páscoa com o musical “A Ponte”, com apresentações às 9h e às 18h. A Verdade Cascavel está localizada na Rua Rio de Janeiro, 2.997, centro.