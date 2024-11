Sustentabilidade: Itaipu doa carro elétrico ao TRE-PR

Na manhã desta quinta-feira (31), a Itaipu realizou a entrega de um veículo elétrico ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A cerimônia ocorreu no Centro Executivo da Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), e contou com a participação do diretor-geral da usina, Enio Verri; do diretor administrativo, Iggor Gomes Rocha; e do diretor jurídico, Luiz Fernando Delazari.

Veículo sustentável e em ótimas condições

O carro cedido, um Renault Zoe 2018, fez parte da frota da Binacional e está em excelentes condições, com cerca de 29 mil km rodados. Esse automóvel reforça o compromisso do TRE-PR e da Itaipu com a sustentabilidade e a descarbonização.

Compromisso com a sustentabilidade e a transição energética

O diretor-geral Enio Verri destacou a importância do veículo elétrico para a transição energética. “O TRE-PR, como parte de um projeto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), compromete-se com a transição para energias limpas, buscando alternativas aos combustíveis fósseis”, afirmou Verri. Ele também ressaltou a parceria de longa data entre o TRE-PR e a Itaipu e enfatizou a relevância dessa entrega. “Esse carro reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e nossa missão de salvar o planeta.”

Parceria Visando a Sustentabilidade

O diretor jurídico Luiz Fernando Delazari também elogiou a colaboração com o TRE-PR. Segundo ele, a parceria reflete a sensibilidade do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, para temas de preservação ambiental e inclusão social. “A visão do presidente sobre sustentabilidade e formação de lideranças, incluindo mulheres e negros, é admirável. Essa parceria com a Itaipu certamente resultará em novas ações sociais no futuro”, declarou Delazari.