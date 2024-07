Simulação chocante em Cascavel alerta para os perigos da imprudência no Dia do Motorista

O Centro de Cascavel foi cenário de uma simulação de acidente de trânsito que chocou a cidade na manhã desta quinta-feira (25), Dia do Motorista. A ação, promovida por equipes de emergência e coordenada pelo Coronel Araújo, recriou de forma realista um grave acidente com vítimas presas às ferragens, com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da imprudência no trânsito.

A simulação, que incluiu a presença da figura da Dona Morte, reforçou a mensagem de que acidentes de trânsito podem ter consequências fatais. Os socorristas demonstraram, com agilidade e profissionalismo, as técnicas de resgate e atendimento pré-hospitalar, mostrando à população a importância de contar com equipes treinadas e bem equipadas.

A ação faz parte da Operação Saúde e Paz no Trânsito, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que visa intensificar as ações de fiscalização e educação para reduzir o número de acidentes nas rodovias estaduais.

“A simulação foi um alerta para que todos nós reflitamos sobre nossos comportamentos no trânsito”, afirmou o Coronel Araújo. “É preciso dirigir com responsabilidade, respeitar as leis de trânsito e estar sempre atentos às condições da via.”

Além da simulação, outras atividades foram realizadas em Cascavel para celebrar o Dia do Motorista e conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

A simulação de acidente realizada em Cascavel serviu como um lembrete de que a prevenção é a melhor forma de evitar tragédias. Ao mostrar os riscos reais de um acidente de trânsito, a ação busca sensibilizar a população e incentivar a adoção de comportamentos mais seguros nas vias.

Fonte: SOT