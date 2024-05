Silvio Luiz, narrador esportivo, morre aos 89 anos

Morreu, nesta quinta-feira (16/5), o consagrado narrador esportivo Silvio Luiz, aos 89 anos. O locutor estava hospitalizado desde a última quarta-feira (8/5). Silvio lutava com problemas de saúde desde o dia 7 de abril, quando precisou deixar a transmissão da final do Campeonato Paulista após sofrer um derrame.

O derrame ocorreu logo após ele narrar o segundo gol do Palmeiras, na vitória do Alviverde sobre o Santos por 2 x 0. Na ocasião, Silvio foi prontamente atendido pela equipe médica da Record e precisou ser hospitalizado. Ele receberia alta em 30 de abril, após 23 dias de internação.

Em 8 de maio, seu estudo de saúde piorou e ele precisou novamente ser internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Nesta última internação, estava sendo mantido em coma induzido e na unidade de terapia intensiva.

O histórico narrador do futebol apresentou complicações renais e não resistiu à segunda internação. Em julho deste ano, o locutor completaria 90 anos.

Olho no lance

O folclórico narrador do futebol brasileiro se tornou uma das vozes de destaque da cobertura esportiva por conta de seus bordões característicos como “olho no lance”, “pelo amor de deus meus filhinhos” e “pelas barbas do profeta”.

Nascido no dia 14 de julho de 1934, em São Paulo, Silvio Luiz Peres Machado de Souza teve sua paixão pela comunicação iniciada em casa. Ele era filho de Elizabeth Darci, garota propaganda da extinta TV Tupi.

Silvio se tornou repórter de campo aos 17 anos, pela emissora TV Paulista, em 1952, e passou a ser narrador na década de 70, quando substituiu Geraldo José de Almeida, que havia falecido.

Com passagens pela Record, Band e SBT, o locutor retornou às transmissões esportivas em 2022, a convite da Record, para narrar o Paulistão nas plataformas digitas da emissora, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.

Fonte: Metrópoles