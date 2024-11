Sanepar investe mais de R$ 114 milhões em melhorias nas cidades do Sudoeste

Em Catanduvas, as obras que iniciaram em julho contemplam toda a infraestrutura de tratamento de esgoto. Elas compreendem uma unidade modular de tratamento, com sistema mais moderno, que terá capacidade para depurar 10 litros por segundo de efluente, além de unidades complementares que incluem laboratório e leitos de secagem de lodo. Para transportar o esgoto dos mais de 1.030 imóveis beneficiados, estão sendo implantadas cerca de 29 quilômetros de tubulações, entre redes de coleta, interceptores e emissários de esgoto. A finalização desta obra que está prevista para novembro de 2025, permitirá que a cidade alcance mais 39% de serviço de coleta e tratamento de esgoto . O investimento é de R$ 20,49 milhões.

Para dotar com a infraestrutura de saneamento os quatro municípios, que ainda não são atendidos com esgotamento sanitário, estão sendo assentados mais de 202 km de tubulação de esgoto . E, além da estrutura de coleta, para garantir 100% de tratamento com eficiência, a Sanepar também está construindo unidades de bombeamento e de tratamento de esgoto, além de laboratórios e unidade de gerenciamento de lodo.

SUDOESTE – Catanduvas, Formosa do Oeste, Nova Prata do Iguaçu e Planalto são municípios das regiões Oeste e Sudoeste em que a Sanepar investe para implantar a infraestrutura de tratamento e de rede coletora de esgoto. A companhia busca antecipar a meta de universalização do saneamento que prevê o índice de 90% de cobertura com o serviço até 2033. Os investimentos nestas cidades são de quase R$ 114,3 milhões.

As vitrines das lojas da cidade já anunciam inúmeras promoções para antecipar as vendas da chamada Black Friday. E para ajudar os consumidores cascavelenses, o Procon fez um levantamento de preços com foco nos itens mais comercializados no mês de outubro em alguns desses estabelecimentos bastantes procurados pela população. Segundo o procurador-chefe do Procon Cascavel, […]

Trabalhadores com carteira de trabalho assinada devem receber a primeira metade ou a parcela única do décimo terceiro salário até 30 de novembro. Como a data cai em um sábado, o pagamento deve ser antecipado pelos empregadores para esta sexta-feira (29). O benefício extra anual foi criado pela Lei 4.090/1962, que instituiu a Gratificação de Natal para […]

Formosa do Oeste

Em Formosa do Oeste, as obras para levar o serviço de esgoto para mais de 1.350 imóveis também compreendem a instalação de uma estação de tratamento, com capacidade para tratar 10 litros por segundo de esgoto, uma unidade de bombeamento, além de mais de 32,13 quilômetros de tubulações, entre redes coletoras, coletores-tronco, travessias e emissários. Os investimentos previstos ultrapassam R$ 26 milhões e vão permitir que ao final do próximo ano, a cidade alcance o índice de 52%.

Nova Prata do Iguaçu

Nova Prata do Iguaçu é mais uma cidade do Sudoeste que recebe obras de implantação de estrutura de esgotamento sanitário. O valor das obras é de R$ 36,9 milhões e compreendem uma grande infraestrutura, com uma unidade de tratamento, laboratório, unidade de secagem de lodo, três estações de bombeamento, além de mais de 70,8 quilômetros de tubulação para atender os quase 2.700 imóveis que serão beneficiados com o serviço de coleta e tratamento de esgoto. A obra deve terminar em dezembro de 2025 e vai permitir que 65% da cidade tenha acesso ao sistema de esgoto sanitário.

Planalto

Em Planalto, os investimentos para levar o serviço para mais de 2.300 imóveis superam R$ 31 milhões. Para atender a 65% da população, as obras de instalação do sistema de esgoto também compreendem uma unidade de tratamento, duas estações de bombeamento, além de redes coletoras e tubulações auxiliares que superam a extensão de 70,12 quilômetros.

Crédito: Divulgação/Assessoria