Rio da Paz e Assunção vão receber nova pavimentação no valor de R$ 10  milhões

Cascavel - Duas importantes vias da cidade vão receber uma nova pavimentação asfáltica nos próximos dias – a Avenida Assunção, na região Oeste, e a Rio da Paz, na Região Sul da cidade. Os contratos foram publicados no Diário Oficial do Município e as obras devem iniciar ainda neste mês. As duas obras serão realizadas pela empresa Construbes Engenharia e Construções Ltda, da cidade de Toledo, pelo valor de R$ 10,649 milhões ao todo.

Na Avenida Assunção o investimento será de R$ 5.649.000,00 – em uma via que há tempos está cheia de buracos, ondulações e com asfalto bem desgastado. De acordo com o secretário de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, será revitalizada toda a extensão da via que começa na Avenida Brasil e vai até a Avenida Tancredo Neves. “Temos ali um entroncamento grande, uma via de importante acesso ao Terminal Rodoviário que precisa de melhorias porque é um pavimento muito antigo, com um fluxo intenso de ônibus”, disse.

Segundo Rancy, foi feita a homologação da empresa vencedora e na sequência a assinatura do contrato para em seguida a empresa iniciar as obras, que vão ocorrer de forma paralela.