Quer casar? Inscrições para casamento coletivo já estão abertas em Cascavel

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Assistência Social, dá uma forcinha para os casais apaixonados que querem oficializar a união. Já estão abertas as inscrições para o tradicional casamento coletivo, do programa Justiça no Bairro. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente em um dos nove Cras do Município. A ação conta com parceria do Tribunal de Justiça e do Sesc.

Os casais que desejam formalizar a união podem comparecer nas unidades de CRAS mais próximas de sua residência. Somente no ano passado, mais de 100 casais formalizaram a união no casamento coletivo. Para 2024, a cerimônia está prevista para acontecer no dia 14 de setembro, o local será confirmado após encerrada as inscrições.

O critério de renda para inscrição no casamento coletivo é de 1 salário mínimo e meio por pessoa ou até 03 salários mínimos por casal. Os casais que se encaixam neste perfil devem comparecer no CRAS com os seguintes documentos:

Certidão de Registro Civil.

RG e CPF (podendo ser CNH ou Carteira de Trabalho).

Comprovante de Residência.

Holerite ou comprovante de renda.

Noivos divorciados devem apresentar formal de partilha de bens do processo de divórcio ou certidão negativa de bens que deve ser retirado no Fórum.

Sobre as inscrições, devem procurar o CRAS até o dia 16 de agosto os casais que, pelo menos um deles, possuem registro civil de cartórios de outros municípios (pode ser os dois ou apenas um deles).

A Secretaria Municipal de Assistência Social alerta para que os casais registrados em cartórios de outros municípios compareçam o quanto antes nas unidades de CRAS, pois será necessário solicitar uma via atualizada para o Cartório do município de origem que deverá chegar a tempo de habilitar para o casamento.

Já os casais que ambos possuem certidões de registro civil nos Cartórios de Cascavel, deem procurar os CRAS até o dia 2 de setembro, sendo que os casais devem estar com a documentação em dia para habilitação nos Cartórios até o dia até o dia 06 de setembro.

CASCAVEL POSSUI 09 UNIDADES DE CRAS:

Cras Cancelli: Rua Ernesto Farina, 555 – Claudete/ fone: (45) 3902-2701

Cras Cascavel Velho: Rua Londres, 980 – Cascavel Velho/ fone: (45) 3902-1763

Cras Central: Rua Curitiba, 1241 – Neva/ fone: (45) 3902-1759

Cras CEU: Rua Caiçara, 401 – Santa Cruz/ fone: (45) 3902-1716

Cras Interlagos: Rua Paul Richard, 630 – Julieta Bueno/ fone: (45) 3902-1776

Cras Riviera: Rua Panamá, 4107 – Floresta/ fone: (45) 3902-1775

Cras Periolo: Rua Jaraguá, 406 – Periolo/ fone: (45) 3902-1768

Cras Morumbi: Rua Florencio Galafassi, 20 – Loteamento Campo Belo/fone: (45) 3902-1482

Cras XIV de Novembro: Rua Romário Correia de Oliveira, 487 – XIV de Novembro/fone: (45) 3902-1774

