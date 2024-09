Projeto Coleta Mais, da Itaipu Binacional, é apresentado a 700 catadores de 50 cidades do Paraná

A Itaipu Binacional promoveu em Francisco Beltrão, nessa quinta-feira (29), a última das seis reuniões regionais para apresentação do projeto Expansão das Unidades de Valorização de Resíduos Sólidos, o Coleta Mais. A ação faz parte do programa Itaipu Mais que Energia e é resultado de uma parceria entre a Itaipu, o Itaipu Parquetec e o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná (Cispar), com investimentos de R$ 118 milhões da Binacional.

Além de catadores e técnicos de Francisco Beltrão, participaram da última reunião representantes de Barracão, Capanema, Coronel Vivida, Enéas Marques, General Carneiro, Marmeleiro, Palmas, Realeza, Salgado Filho e São João.

“Nossa, foi uma coisa que saiu do papel mesmo e que veio agregar muita coisa boa”, afirmou a catadora Dilair Alves Rodrigues, de Francisco Beltrão. “Eu espero que esse projeto venha para melhorar as condições de vida do catador, daquele que fica lá na mesa, selecionando o material”, completou.

No total, foram 50 municípios participantes. As oficinas aconteceram em Rio Branco do Sul (23/08), Paraíso do Norte (16/08), Laranjeiras do Sul (15/08), Ibaiti (9/08) e Maringá (2/08). Os encontros reuniram 596 catadores e 179 técnicos e gestores municipais.

O objetivo dos encontros foi apresentar a esses públicos a metodologia de gestão de resíduos sólidos já testada com sucesso em outras cidades da área de influência da Itaipu, para que seja aplicada também nesses novos municípios. Por meio de oficinas de diagnóstico, sensibilização e capacitação, os catadores puderam fazer um esboço da realidade atual e estabelecer pontos de possíveis melhorias.

Segundo a pedagoga Leilane Soares Pereira de Sousa, da Divisão de Ação Ambiental da Itaipu, em todas as cidades “os catadores participaram das oficinas de forma ativa, interagindo em todas as atividades. Eles puderam expressar suas ideias e expectativas por meio da metodologia Oficina do Futuro, por meio dos painéis Pedras no Caminho e a Árvore da Esperança”.

As próximas etapas do projeto incluem a sistematização das informações reunidas nas oficinas, a entrega de equipamentos aos municípios e a assistência técnica, que será realizada ao longo dos próximos três anos, por meio da metodologia já aprovada no Oeste do Paraná.

Além da capacitação, o projeto inclui apoio para a elaboração do plano operacional das Unidades de Valorização de Resíduos; monitoramento de indicadores; e estruturação física das unidades, com investimentos em infraestrutura e equipamentos – como prensas, esteiras, balanças digitais e caminhões para coleta.

Segundo o superintendente de Ação Ambiental da Itaipu, Wilson Zonin, as oficinas foram muito positivas, pois permitiram conhecer as necessidade e anseios dos catadores, tornando o programa mais participativo. “Vai auxiliar muito nas ações de segurança hídrica e saneamento e contribuir de forma global para o programa Itaipu Mais que Energia”, finalizou.

Fonte: Assessoria Itaipu