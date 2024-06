PRF registra redução de mortes no feriado de Corpus Christi no Paraná

APolícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma redução de 55% de óbitos em sinistros de trânsito nas rodovias federais paranaenses neste feriado de Corpus Christi, em comparação com o mesmo feriado em 2023.

O período de levantamento se estendeu da quarta (29) até a última hora do domingo (2) e encerrou com quatro mortes em sinistros de trânsito, contra nove registros ano passado.

O número surpreende positivamente por contrariar as estatísticas do próprio mês de maio, que teve uma média de 1,5 morte por dia em sinistros de trânsito.

Todos os números relativos a sinistros de trânsito apresentaram reduções, entretanto as mortes e feridos no trânsito preocupam e poderiam ter sido evitadas, com mudança de comportamento dos usuários das rodovias.

MORTES

Das quatro mortes, três são de tipos de sinistros que têm aumentado o número de óbitos em 2024: colisão frontal e atropelamento de pedestre.

Uma das mortes, em colisão frontal, que aconteceu no dia 1º em Imbituva (PR) é resultado de um automóvel circulando na contramão de direção, fato corriqueiro em ultrapassagens em local proibido, como era para o local do acidente.

Os outros dois casos foram de atropelamento de pedestres. ambos em períodos de baixa luminosidade, fator de risco para os pedestres. Na madrugada do dia 2 em Ortigueira (PR), um homem de 42 anos morreu após ser atropelado, sendo apurado que o condutor que conduzia o veículo estava alcoolizado, assim como a vítima, aparentemente. O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil. O outro atropelamento ocorreu no final da noite do dia 2, na BR 153 em Céu Azul (PR), ocasionando a morte de outro homem de 51 anos. Informações de testemunhas apontam que o homem estava deitado na rodovia antes de ser atropelado.

A quarta ocorrência com óbito foi registrada no dia 2 em Ponta Grossa (PR) e é um personagem que aparece negativamente nas estatísticas de sinistros de trânsito: o motociclista. No caso, verificou-se preliminarmente que a morte ocorreu após o condutor perder o controle da motocicleta esportiva e cair na via, sem interação com outros veículos ou pessoas.

FISCALIZAÇÃO

Na Operação Corpus Christi deste ano, a PRF direcionou esforços prioritários para coibir os dois comportamentos de maior risco nas rodovias: ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. Como resultado, 510 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas e outros 5.514 excedendo a velocidade máxima permitida. A combinação é um dos principais fatores a alavancar os números de sinistros e mortes nas rodovias.

A fiscalização de rotina também seguiu e foram registradas 61 autuações por álcool à direção e 360 usuários foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança, equipamento básico de segurança. Os comportamentos, um pequeno retrato da realidade frente às limitações da fiscalização, apresentam um triste cenário de desrespeito às regras de trânsito e, consequentemente, à vida.

Fonte: PRF