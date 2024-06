Prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná vai para a cidade de Lapa

O prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, programa de conscientização fiscal coordenado pela secretaria estadual da Fazenda, sorteado nesta quinta-feira (6) contemplou, pela primeira vez, um morador da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba. O ganhador, que é também o 50º milionário da história do programa, participou do sorteio com 11 bilhetes gerados a partir de 27 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 22241301.

O prêmio de R$ 100 mil foi para uma consumidora de Campo Mourão, no Centro-Oeste do Estado. Ela concorreu com 30 bilhetes eletrônicos, gerados a partir de 20 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 14436320. Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, saiu para uma moradora de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, cujo bilhete de número 8557415 foi o contemplado. Ela participou do sorteio com 17 bilhetes gerados a partir de 17 notas fiscais.

Outros 10 consumidores ganharam R$ 10 mil, enquanto 15 mil pessoas receberam R$ 50 cada. Além disso, 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100, e 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada.

NOVOS VALORES – A mudança na regulamentação do Nota Paraná, anunciada em maio, que altera os prêmios distribuídos pelo programa, começará a valer a partir do próximo sorteio, no mês de julho. Quando entrar em vigor, a nova regra de premiação incluirá um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

Sorteios especiais, que ocorrerão quatro vezes ao ano – nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro – terão o prêmio de R$ 1 milhão, um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

COMO PARTICIPAR – Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Fonte: AEN