Prefeitura reabre estacionamento gratuito do Teatro Municipal para uso da comunidade

TRÂNSITO

Mulher é atropelada por ônibus no Bairro São Cristóvão

Na tarde desta quarta-feira (16), os socorristas do Siate foram acionados para atender uma vítima de atropelamento no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. De acordo com informações, uma mulher de 31 anos tentou atravessar a Avenida Barão do Rio Branco, mas foi atingida por um ônibus do transporte público. Felizmente a colisão não foi grave. […]