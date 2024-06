Oeste: Estado inaugura sede da 2° Companhia do BPFron, em Guaíra

A cidade de Guaíra ganhou, além de uma Delegacia Cidadã, mais um grande reforço na segurança pública na sexta-feira (7). O Estado, em parceria com Itaipu Binacional e Prefeitura de Guaíra, entregou a nova sede da 2ª Companhia do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), unidade da Polícia Militar que tem como foco a repressão aos crimes transfronteiriços e o trabalho integrado das forças de segurança. O investimento total na obra foi de R$ 28,4 milhões.

A nova sede do BPFron, que tem sua base em Marechal Cândido Rondon e unidades em mais duas cidades além de Guaíra (Santo Antônio do Sudoeste e Umuarama), é fruto de um convênio entre o Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, que investiu R$ 500 mil no mobiliário e equipamentos, a Itaipu Binacional, com cerca de R$ 22,8 milhões, e a Prefeitura de Guaíra, com a cessão do terreno de cerca de R$ 5,1 milhões, totalizando R$ 28,4 milhões de investimento.

O acompanhamento técnico e fiscalização do andamento dos trabalhos de construção foi realizado pela Diretoria de Edificações da Secretaria de Estado das Cidades. “É um investimento de quase R$ 30 milhões somente aqui no BPFron, com mais duas embarcações semi-blindadas para o batalhão operar na região de fronteira. Uma entrega muito importante e que se somar aos esforços das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “Aqui não será apenas a Companhia do Batalhão de Fronteira. Nós temos a possibilidade de uma integração entre as polícias para que sejam feitos cursos de formação, de especialização, de operações especiais, de operações de fronteira”, destacou Teixeira.

O local foi pensado para a atuação interagências de segurança pública, promovendo o trabalho integrado entre forças estadual (polícias Militar, Civil e Penal), municipal (Guarda Municipal) e nacional (Forças Armadas e polícias Federal e Rodoviária Federal). A nova sede tem área total de 65 mil metros quadrados, com área construída de 5,5 mil metros quadrados, e conta com área administrativa, alojamento, pistas de treinamento e atletismo, canil, refeitório, piscina, hangar e estacionamento.

Posição estratégica

Localizada estrategicamente para combate ao crime organizado, tráfico de drogas e de armas, descaminho e outros crimes, a nova sede do BPFron suprirá uma demanda não apenas de Guaíra, mas de todo o Oeste, conforme ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jefferson Silva. “O objetivo principal do BPFron é combater o crime nas nossas rodovias, nas regiões fluviais, e com toda essa infraestrutura que estamos colocando à disposição do nosso policial, com certeza daremos uma qualidade melhor de atendimento à população paranaense”, explicou. “Estamos oferecendo uma condição de trabalho mais adequada ao nosso policial e isso obviamente será significativo também no atendimento da população”.

E o trabalho das forças de segurança nas fronteiras paranaenses tem dado resultado. De janeiro a março deste ano, o Paraná foi o estado brasileiro que mais apreendeu maconha, com 51,5 toneladas. “Fomos o campeão nacional de apreensão de maconha no Brasil. E agora, até ontem, já apreendemos mais de 90 toneladas de drogas no nosso estado. Estamos intensificando as barreiras nas fronteiras, os bloqueios em rodovias estaduais e as operações de combate ao tráfico de drogas”, finalizou.



Patrulha pela água

Além da inauguração da nova sede do BPFron em Guaíra, o Governo do Estado, também em parceria com a Itaipu, entregou duas embarcações semi-blindadas para atuação na fronteira: a Espedito e a Urutu. Com oito metros de comprimento, 2,7 metros de largura e 3,30 metros de altura, elas são equipadas com sistemas avançados e equipamentos de navegação eletrônica de última geração.

Elas contam com capacidade para 12 tripulantes, incluindo o piloto. O investimento em cada uma das embarcações foi de R$ 1,8 milhão, resultando em um total de R$ 3,7 milhões.

O comandante do BPFron, major Divonsir de Oliveira Santos, destacou que esse novo espaço será referência para o Brasil, assim como foi a criação do próprio Batalhão, em 2012, algo até então inédito no País. “Estamos falando da maior estrutura de policiamento de fronteira do Brasil. Não só o BPFron vai usufruir disso daqui, mas toda instituição de segurança pública que venha operar na fronteira poderá usufruir desse espaço”, comentou Santos. “O Governo do Estado tem apoiado muito a segurança pública, e a Itaipu também, que é parceira nesse empreendimento.”