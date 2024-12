Obras públicas fazem ‘uma pausa’ e retornam somente no ano que vem

Devido à cobrança dos moradores, a empresa responsável pela obra encaminhou um vídeo aos moradores do bairro, onde um funcionário relata que existe uma máquina fazendo o rebaixamento das calçadas e que a empresa, que é a mesma que está executando a obra da Rua Jacarezinho , vai voltar ao local assim que terminar esta obra primeiro, para que então, possa concentrar os trabalhos no lago Azul..

As obras iniciaram em março de 2021 com a previsão inicial de serem concluídas em até um ano, mas foram paradas por diversas vezes. No final de 2022, a Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) anunciou que as obras seriam retomadas e um novo prazo foi dado, prorrogando a entrega para 2023. Mesmo assim, o prazo não foi cumprido o que acabou levando o Município a romper o contrato, considerando abandono da obra.

A pavimentação das duas principais ruas do bairro é um “sonho antigo” da comunidade, que conseguiu nos últimos anos transformar o loteamento para bairro e com isso, conquistar obras locais como uma nova unidade de saúde, mas a pavimentação ainda está longe de ficar pronta. Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro, Roberto Zorzan, existe um anseio geral para que as obras fiquem prontas. Estão sendo asfaltadas as ruas Lagoa da Pinguela e Lagoa Rodrigo de Freitas.

Cascavel - A “paradeira” no canteiro de obras das ruas do Bairro Lago Azul – que foram retomadas em outubro deste ano, após a realização de uma nova licitação – está causando preocupações aos moradores do bairro. Desde que a empresa assumiu, pouca coisa foi feita e nos últimos dias a falta de funcionários e de máquinas no local têm preocupado ainda mais os moradores que pedem providências por parte do Poder Público.

A empresa Executar venceu a licitação pelo o valor de R$ 4.390.000,00 para terminar o serviço que, grande parte foi “perdido”, devido ao tempo de execução da outra empresa e de refazer todo o trâmite da nova licitação. O prazo de execução é de seis meses, no bairro que era um loteamento antigo e na época não foi exigida a infraestrutura que há apenas alguns anos acabou sendo incorporado de área rural para urbana.

A reportagem do Jornal O Paraná entrou em contato com o secretário municipal de serviços e obras públicas, Sandro Rocha Rancy, que disse que a construtora está dentro do prazo, mas que neste período de festas está tendo uma dificuldade em todas as obras do Município, já que o setor da construção civil para e só retorna depois do dia 6 de janeiro. “Temos dificuldade com os fornecedores que também dão recesso nesta época de festas que caem no meio da semana”, explicou.

Segundo Rancy, isso não está ocorrendo apenas na obra do Bairro Lago Azul, mas em todas elas o que é comum no setor da construção civil.

Indira Gandhi

Outra obra eu deve demorar um pouco mais para ficar pronta é da Rua Indira Gandhi, na Região Oeste da cidade. Foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (19), a prorrogação do prazo que vai até o dia 1º de março. Conforme Rancy, a prorrogação foi necessária para que possam ser terminadas as calçadas, mas no geral, a obra está em cerca de 98% executada.

A Rua Indira Gandhi, uma importante via da Região Oeste, que liga a Avenida Tancredo Neves à Avenida Tito Muffato. A obra, que iniciou em maio deste ano, também ficou fechada por vários meses, em pontos diversos, para que os serviços pudessem ser realizados. A obra que contempla ainda a Rua Ana Neri terá um investimento de R$ 7,5 milhões com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Plata), que ao todo, emprestou US$ 27,5 milhões ao Município.