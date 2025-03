Novos radares iniciam operação nas rodovias PRC-467 e na BR-163

Cascavel - Dois pontos críticos de trânsito na PRC-467 no alto do Bairro Canadá e na BR-163, distrito de Sede Alvorada, receberam um novo dispositivo de trânsito para ajudar a coibir os excessos que estavam trazendo preocupação para quem trafega pelo local. Os dois novos radares já passaram a atuar em ambos os locais e já são os novos “olheiros do trânsito”, multando aqueles que passam acima do limite permitido no trecho que é de 60 quilômetros por hora.

A informação foi confirmada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que contratou uma empresa para a instalação dos radares que iniciou em fevereiro deste ano e que já passou a multar desde a última sexta-feira (7). Para quem trafega pelo local é importante estar atento aos equipamentos que estão sinalizados com placas verticais e marcação horizontal.

Acidentes

O radar que fica no trecho da PRC-467, conhecido como o alto do Bairro Canadá, foi um pedido da comunidade ainda no ano passado, após duas pessoas perderem a vida no local por excesso de velocidade. Em junho do ano passado, Juliana Amaral de Lima, 25 anos, morreu após a mobilete que ela pilotava ser atingida por um veículo em alta velocidade. Ela estava grávida de três meses e tinha outros três filhos. O acidente que foi flagrado por câmeras de segurança chocou a comunidade local do bairro que passou a pressionar o DNIT para a colocação de um radar. Juliana trabalhava em uma escola aonde atuava como cozinheira e no momento do acidente estava indo ao trabalho. No Renault Megane havia três pessoas que não ficaram feridas, mas o carro foi parar no canteiro central da rodovia.

Em agosto, no mesmo trecho outra pessoa perdeu a vida. Um homem de 46 anos morreu atropelado por um caminhão quando empurrava um carrinho de materiais recicláveis. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo em seguida. Após esta segunda morte, a população fez um abaixo-assinado pedindo providências e até o fim do ano passado, apenas a sinalização entre o Trevo da Ceasa e a Rua Jorge Lacerda havia sido reforçada e feito o bloqueio de acessos irregulares.