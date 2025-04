Nova Igreja Batista comemora a Páscoa no domingo com musical especial

Cascavel - A celebração da Páscoa, feriado comemorado mundialmente, começou com o êxodo do povo hebreu do Egito, em, aproximadamente, 1300 antes de Cristo. Biblicamente, a morte e ressurreição de Jesus Cristo ocorrem no mesmo período, no ano 33 d.C.

No domingo de páscoa, dia 20 de abril, a história por trás desse dia será contada, ou melhor, cantada, na Nova Igreja Batista de Cascavel (NIB), durante os três cultos celebrativos realizados na igreja. Denis Freitas, integrante da equipe de liderança geral da peça, explica que o objetivo das apresentações é transmitir o amor de Deus, de forma gratuita e acessível a Cascavel e região.

O Especial de Páscoa da Nova Igreja Batista tem o intuito de mostrar o “verdadeiro sentido da páscoa”, conta Denis. A peça relata pontos importantes da história cristã, desde o sofrimento do povo de Israel como escravo no Egito, relatado no Antigo Testamento bíblico, até o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. No musical, serão mostrados os milagres que Jesus realizou, sua crucificação, seu retorno à vida e o tempo que passa com seus discípulos antes de subir aos céus, conforme relatado nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.