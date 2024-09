Nova Carlos Gomes: Trevo Carelli é fechado para quer obras avancem

Moradores da Região Sul de Cascavel terão que ter uma boa dose de paciência durante esta semana já que a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) interrompeu na manhã desta segunda-feira (2) o trânsito do Trevo Carelli em ambos os sentidos – interdição que vai prosseguir pelo menos até a próxima sexta-feira (6). Um verdadeiro “aparato” de cones, manilhas e sinalizadores foi colocado no local e agentes da Transitar auxiliam na orientação aos condutores que passam pelo local.

Logo nas primeiras horas da manhã o fechamento foi acompanhado pelo secretário municipal de obras, Sandro Rocha Rancy, que explicou que uma grande equipe estava desde cedo trabalhando e tentando redirecionar o trânsito da Carlos Gomes para a Rua Alexandre de Gusmão. “Os motoristas que puderem utilizar nesta semana o viaduto da Olindo Periolo, Viaduto do 14 de Novembro pedimos que façam isso, já que a nossa intenção é que o Viaduto da Rua Alexandre de Gusmão fique para o transporte público”, salientou Rancy.

Segundo ele, o fechamento foi necessário e já estava previsto, visto que foi feito primeiro o viaduto da Alexandre de Gusmão, justamente por entender que quando fosse preciso fechar o viaduto da Carelli, existisse esta alternativa quem é o novo viaduto. Foi necessário o fechamento total para poder fazer as obras de drenagem e de demolição que são necessárias sobre o viaduto.

Sobre as obras, Rancy disse que elas estão avançando e chegaram a 50%, sendo que a intenção é que até o final do ano esteja pronta toda a parte de asfalto e parte das calçadas que é um serviço um pouco mais demorado. “Peço para os motoristas a atenção, diminuir a velocidade, principalmente nesse momento de obras. Eu tenho funcionários trabalhando na pista, eu tenho maquinário transportando mercadorias e também se movimentando aqui na pista”, reforçou Rancy.

Reabertura

Conforme o secretário a previsão é que o viaduto será reaberto na sexta-feira até às 20 horas, dependendo da evolução da obra. “Podemos antecipar essa abertura, mas o limite do nosso fechamento vai ser as alças que também estão fechadas para que não haja trânsito no trecho”, reforçou Rancy. Por causa do fechamento, longas filas se formaram já nas primeiras horas do dia, principalmente em cima do novo viaduto que é paralelo e que liga as Ruas Hélio Richard e Alexandre de Gusmão. Por enquanto, a saída da BR-277 para a Carlos Gomes ficará aberta, mas também será fechada posteriormente assim que a obra for avançando durante a semana.

Transporte público

O transporte público também vai sofrer alterações devido ao fechamento do trecho. Conforme a Transitar, como não podem trafegar pelo Viaduto da Carelli, os ônibus utilizarão o viaduto da Alexandre Gusmão como rota alternativa. A mudança mais significativa será a desativação temporária da parada de embarque e desembarque em frente ao posto de combustíveis da Avenida Carlos Gomes e, por isso, os moradores que utilizam o ponto terão que buscar outras paradas para utilizar os veículos coletivos da cidade.

Sobre a obra

No próximo dia 18 de setembro completa um ano do início da obra da nova Avenida Carlos Gomes que tem ao todo 56 quadras que englobam todo o projeto. A previsão inicial é que a obra levaria 15 meses para terminar, prazo que se encerra em dezembro deste ano. Em todo o trecho, a base do asfalto está sendo refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver no prolongamento em que a obra passa.

O valor inicial do investimento é de R$ 51.144.674,40, montante que será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano), mas do início até agora, cinco aditivos foram feitos e que, segundo a Sesop, foram necessários para a adaptação do projeto. A obra inclui ainda uma ciclovia, interligando com a Rua da Lapa e revitalização de um trecho da Rua Rio da Paz, local com intenso movimento de veículos próximo ao Terminal Sul.

A nova Avenida Carlos Gomes formará um binário com a Rua Alexandre de Gusmão que fará a ligação com o novo viaduto sobre a BR-277, que também faz parte do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) de Cascavel. Outra frente de trabalho está concentrada na Rua Emílio Bautitz, que vai ligar a Alexandre de Gusmão ao novo viaduto.

Pinha tricolor

Outra frente de trabalho que continua avançando é na Travessa Jarlindo João Grando, na região da Antiga Rodoviária e que faz parte do complexo de obras da Nova Carlos Gomes. Naquele local a obra está chamando a atenção devido à colocação de um formato diferente da calçada que de um simples paver retangular se transformou em uma pinha exclusiva produzida para este espaço.

A Travessa fica entre a Rua Duque de Caxias e a Avenida Carlos Gomes e tem diversos tipos de comércio com um trecho que tem um pouco mais de 100 metros, que deve tornar o local bastante peculiar, já que antes mesmo de pronta já chama a atenção de quem passa pelo local. A via será alinhada em apenas uma altura, podendo ser utilizada por veículos, mas que não vão poder estacionar, pois será um calçadão.

Com luminárias decorativas dos dois lados, os postes em modelo mais baixo e preto chamam a atenção com um ar mais europeu.

O paver em formato de pinha tricolor está dando um ar diferente para o espaço que dever ser transformado depois de pronto. Conforme a Sesop, a ideia é levar a modernidade ao local que até hoje teve um ar histórico e que o espaço abrigue uma “feira de pulgas”, um calçadão para a venda de antiguidades, como existem em outras cidades. Além desta travessa o mesmo formato de paver será colocado na mão inglesa do trecho, trecho entre a Rua Erechim e a Avenida Carlos Gomes e ainda na Travessa Otacílio Mion, que passa bem no meio da antiga rodoviária, tanto na via quanto do calçadão, dividido por uma manilha de escoamento de água.