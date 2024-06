Nota Paraná concede prêmios de R$ 10 mil para moradores de seis cidades

Moradores de seis cidades paranaenses foram premiados com R$ 10 mil no sorteio do Programa Nota Paraná nesta quinta-feira (6). Os dez contemplados desta edição são de Curitiba, dos bairros Cidade Industrial (final do CPF 139-53), São Francisco (649-99), Água Verde (010-87) e Bacacheri (169-91); de Colombo, bairro Rio Verde (909-44); de Londrina, bairro Centro (479-36) e Jardim San Remo (779-51); de Paranaguá, distrito de Alexandra (849-94); de São José dos Pinhais, bairro Parque da Fonte (6556-20); e de Teixeira Soares (709-87).

Além disso, 15 mil participantes receberam prêmios de R$ 50, e 8 mil contribuintes foram contemplados com R$ 100 por meio do Paraná Pay. Para participar deste sorteio adicional é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site oficial ou no aplicativo (disponível nas versões Android e iOS).

Os vencedores podem verificar os resultados tanto pelo site quanto pelo aplicativo e, caso possuam créditos, têm a opção de transferi-los para a conta bancária previamente cadastrada.

Nesta semana, os prêmios principais de R$ 1 milhão, R$ 100 mil e R$ 50 mil foram concedidos a moradores da Lapa, de Campo Mourão e de Araucária, respectivamente.

NOVOS VALORES – A mudança na regulamentação do Nota Paraná, anunciada em maio, que altera os prêmios distribuídos pelo programa, começará a valer a partir do próximo sorteio, em julho. Quando entrar em vigor, a nova regra de premiação incluirá um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 35 mil prêmios de R$ 50.

Sorteios especiais, que ocorrerão quatro vezes ao ano – nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro – terão o prêmio de R$ 1 milhão, um prêmio de R$ 100 mil, um prêmio de R$ 50 mil, 100 prêmios de R$ 1 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

COMO PARTICIPAR – O Nota Paraná é um programa de conscientização fiscal vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefa). Ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, o que lhes permite acumular créditos.

Os valores recebidos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Fonte: AEN