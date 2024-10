Moto1000GP terá 12 provas em Cascavel neste fim de semana

O fim de semana do Moto1000GP começou com chuva no Autódromo Zilmar Beux, tradicional circuito localizado em Cascavel, onde serão realizadas as rodadas duplas válidas pela 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, neste sábado (19) e domingo (20). Serão 12 corridas de sete diferentes categorias.

Na primeira sessão de treinos livres de cada categoria nesta sexta-feira (18), poucos pilotos saíram para a pista devido à instabilidade do tempo, que apresentava chuva fraca. Com a persistência do tempo instável, os pilotos aproveitaram as outras duas sessões para testar a pista em condições distintas.

Nos treinos do fim da manhã, a chuva não deu trégua. Já nos últimos treinos livres do dia, realizados na parte da tarde, a pista ainda estava bastante molhada, mas o tempo estava firme no circuito mais curto e veloz da temporada.

GP1000

Agustin Donatti, argentino da Castrol/Softtek, liderou duas das três sessões de treinos livres desta sexta-feira e marcou seu melhor tempo em 1m09s159, sendo o único piloto a baixar de 1m10s no dia. Ramiro Gandola, líder do campeonato e piloto da Agem Racing, fez o tempo de 1m10s884 e ficou com o segundo melhor tempo.

Neste sábado (19), os treinos classificatórios foram realizados pela manhã, divididos em duas sessões. A largada da primeira corrida da rodada dupla da GP1000 está prevista para as 14h20, com 12 voltas. O complemento da rodada dupla será no domingo (20), às 12h40, com 19 voltas.