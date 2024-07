Memorial do Rock de Cascavel será inaugurado neste domingo

Uma autêntica celebração na Capital do Rock do Paraná acontecerá com a inauguração do memorial que homenageia um estilo musical que é sinônimo de ideologia e comportamento

No mês do Rock a cidade de Cascavel se prepara para se tornar palco, novamente, de um evento histórico para nossa música: a inauguração do Memorial do Rock. A cerimônia será neste domingo (28), às 10h, em frente ao Centro Cultural Gilberto Mayer e ao lado da Feira do Teatro, localizado na Rua Duque de Caxias, 379 – Centro.

Todos os preparativos estão sendo finalizados durante esta semana para que tudo esteja perfeito no dia da inauguração. O secretário de Cultura de Cascavel, Ricardo Bulgarelli, destacou a relevância do evento: “Cascavel é uma cidade que tem o Rock em seu DNA. Temos artistas que já conseguiram projeção nacional neste disputado cenário. O Memorial do Rock de Cascavel é uma justa e meritória homenagem à todos os fazedores, produtores e apreciadores deste gênero, que ultrapassa as fronteiras de um estilo musical, pois representa uma ideologia, tendo ao longo dos anos influenciado gerações nos quatro cantos do planeta”.

Cascavel abriga mais de uma centena de bandas em atividade, consolidando-se como um verdadeiro celeiro de rock no Paraná. Desde os anos 80, quando a banda Ecos da Tribo ganhou projeção nacional, a cidade vem cultivando um cenário musical vibrante e diversificado. A tradição roqueira é celebrada anualmente no Dia Mundial e Municipal do Rock, comemorado em 13 de julho. Este ano, o evento contou com apresentações de bandas icônicas como On The Rocks, Vinyl Voador e o roqueiro Xanga, bem como um concerto tributo ao rock realizado pela Orquestra Sinfônica de Cascavel. Os músicos Luciano Veronese, Paulo Drage, William Fischer, Felipe Labastia formam um quarteto que juntamente com o Xanga Trio estarão realizando a trilha sonora deste evento.

A inauguração do Memorial do Rock não só reafirma a paixão da cidade pelo gênero, mas também serve como um marco de reconhecimento e valorização dos artistas locais que dedicam suas vidas à música. Este monumento, idealizado pela secretaria de Cultura e criado pelos artistas Horácio Martins Figueira e Roberto Soares, simboliza a resistência e a relevância de um estilo que transcende a música e se manifesta como uma forma de expressão cultural e social, inspirando e unindo gerações.