Lei Seca: operação marca a adesão do Paraná ao calendário nacional

Uma mobilização com ações em diversas cidades do Paraná, nesta sexta-feira (14), marca a adesão oficial do Estado ao calendário nacional de Operações Lei Seca no trânsito. As atividades ocorrerão nas cidades de Curitiba, Maringá, Londrina, Francisco Beltrão, Guarapuava, Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Araucária, Arapongas, Cianorte, Campo Mourão, Telêmaco Borba, Pato Branco, São José dos Pinhais, Campo Largo e Almirante Tamandaré.

Na Capital, as ações serão realizadas pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), em conjunto com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran), Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação é uma estratégia desenvolvida pelo Fórum Nacional Permanente da Operação Lei Seca e tem como objetivo unir esforços e padronizar estratégias para coibir que condutores dirijam sob o efeito de álcool.

“A iniciativa visa também coletar dados para subsidiar ações que possam ser desenvolvidas para reduzir acidentes e mortes no trânsito, promovendo a conscientização sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir”, ressalta o diretor-presidente de Detran-PR, Adriano Furtado. “Estaremos também com ações educativas de trânsito para os motoristas abordados”.

Durante a operação, aqueles que forem flagrados dirigindo sob efeito de álcool estarão sujeitos às penalidades previstas pela legislação brasileira, que incluem multa, suspensão do direito de dirigir e, em casos mais graves, detenção. Além disso, os veículos poderão ser apreendidos e os condutores encaminhados às autoridades competentes.

Fonte: AEN