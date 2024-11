Lago Municipal completa 40 anos com programação especial

O Lago Municipal de Cascavel está de aniversário nesta segunda-feira, dia 11, completando 40 anos de existência. Ele está localizado dentro do Parque Ecológico Paulo Gorski, que é uma área de conservação ambiental e lazer – a maior reserva ecológica urbana do sul do Brasil, com cerca de 1.170.000 m², sendo 600.000 m² de mata nativa, 390.000 m² de lâmina d’água do Lago e 180.000 m² de área do Zoológico.

Juntamente com o Exército Brasileiro, que ainda conta com parte da área, ao todo são 1.900.000 m².

Um dos principais cartões postais da cidade acaba sendo o “queridinho” de muitos cascavelenses devido a sua paisagem verde de encontro com a natureza. Ele possui uma reserva de 4 bilhões de litros de água que se juntam de várias nascentes que formam o Rio Cascavel – o principal manancial da cidade, além de ser ladeado por extensa área de preservação da fauna e flora nativa. A vazão de seu vertedouro representa 70% da captação da água utilizada no abastecimento da cidade.

O Lago Municipal é formado por uma lâmina d’água de 39 hectares, contornado por uma pista para caminhadas e no seu trajeto de mais de 6 quilômetros, a grande maioria entre a mata nativa, os visitantes se deparam com espécies da fauna e da flora local. Além disso, é possível visualizar facilmente os macacos nas árvores e famílias de capivaras que viraram um símbolo do local. Ele foi inaugurado em 11 de novembro de 1984 pelo então prefeito Fidelcino Tolentino, idealizador do projeto.

Canoagem

Como parte das comemorações o Clube de Regatas Cascavel, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará uma ação especial neste domingo (10), a partir das 9h, um festival do próprio CRC com provas de caiaque no Lago. Segundo eles, o Lago é considerado pelos atletas um dos melhores do Brasil e do mundo para a prática de canoagem de velocidade. A maior prova é que esportistas que treinam aqui são destaques em competições reconhecidas como as Olimpíadas, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e nos Jogos Panamericanos.

Território Verde

Um novo projeto está sendo planejado para o local – o “Território Verde” – que tem a promessa de mudar o cenário do Lago Municipal de Cascavel e será licitado em dezembro. O projeto é dividido em fases, sendo que a primeira é a reestruturação do Lago Municipal, que contempla a duplicação da pista de caminhada, além do cercamento e a instalação de áreas de sombra.

A segunda e terceira fases serão ampliadas para todo o entorno desta bacia do Rio Cascavel, com uma revitalização completa da barragem na Avenida Rocha Pombo e a instalação das estruturas de apoio ao turista, que será construída em especial onde hoje é a sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

As obras foram planejadas em parceria com a empresa Jaime Lerner Arquitetos Associados, de Curitiba desde 2022. O Território Verde terá uma legislação específica que irá definir as construções e a forma de construir no entorno da área. A chamada Via Parque, que percorrerá todo o Território Verde, deverá priorizar a mobilidade de pedestres e ciclistas por meio de calçadas largas e permeáveis, ciclovias e vias compartilhadas com identidade visuais e mobiliárias urbanas específicas, além de sombreamento arbóreo.

Além disso, o projeto harmoniza as questões ambientais e de lazer de maneira sustentável, para que possa ser mais uma ferramenta, mais um espaço, não só de lazer, mas também de educação ambiental. Isso atende às características do Plano de Manejo do Lago, documento que contém o registro da fauna, flora e do Lago Municipal junto ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação.