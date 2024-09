Keukenhof: do jardim europeu às floriculturas brasileiras

O Keukenhof, localizado em Lisse, na Holanda, é conhecido como o “Jardim da Europa” e é um dos maiores e mais famosos parques de flores do mundo. Com uma área de 32 hectares, o parque abriga mais de sete milhões de flores, sendo as tulipas as grandes estrelas. Aberto apenas por oito semanas, entre março e maio, o Keukenhof atrai milhares de turistas que desejam testemunhar a beleza de suas paisagens floridas.

Para quem está planejando uma visita aos jardins, é essencial saber que o parque só abre durante a primavera europeia, geralmente do final de março até meados de maio, coincidindo com o pico da floração das tulipas. Por isso, é importante programar a viagem com antecedência para aproveitar ao máximo o espetáculo natural.

Uma dica para os turistas é optar pelos “combi tickets”, que incluem a entrada no parque e o transporte de ida e volta a partir de Amsterdã. Essa opção é conveniente, pois evita a necessidade de adquirir passagens separadas e permite maior flexibilidade de horário para entrar no parque. O Combi Ticket pode ser adquirido online e oferece diferentes opções de transporte, incluindo ônibus direto do aeroporto de Schiphol ou da estação de metrô RAI Europaplein.

Jardins europeus no Brasil

Embora o Keukenhof seja um dos lugares mais icônicos para admirar tulipas, essas flores também são muito populares no Brasil. Apesar de serem originárias de regiões de clima frio, as tulipas podem ser cultivadas no Brasil graças a técnicas de manejo e adaptação. Muitas floriculturas brasileiras oferecem uma variedade de cores e tipos durante a época de floração, que geralmente coincide com o outono e inverno no hemisfério sul.

Assim, é possível encontrar tulipas e outras flores europeias em floriculturas locais que oferecem uma vasta gama de espécies adaptadas ao clima brasileiro. Em São Paulo, por exemplo, diversas floriculturas se especializam em tulipas, que se tornaram uma escolha popular tanto para decoração quanto para presentes.

Essas floriculturas, além de fornecerem tulipas importadas, muitas vezes trabalham com variedades cultivadas no Brasil, garantindo maior durabilidade e resistência ao clima tropical, proporcionando um pedacinho do Keukenhof em casa.

O mercado de flores no Brasil é diversificado e atende a diferentes demandas, seja em grandes centros urbanos como São Paulo, ou em estados do norte ao sul, onde o cultivo de flores exóticas também se fortalece. Ao visitar uma floricultura São Paulo, por exemplo, você encontrará uma seleção que permite replicar a beleza e a experiência dos jardins da Holanda.

Visitar o Keukenhof é uma experiência única para os amantes da natureza e das flores. Além de ser uma ótima oportunidade para explorar a cultura holandesa e sua paixão pelas tulipas, o parque também oferece um passeio tranquilo e visualmente deslumbrante.

Fonte: iStock/ Olena_Z