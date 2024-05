Jovens são convocados para decidirem o futuro de Cascavel em audiência pública

Em uma iniciativa inédita, a Secretaria de Planejamento e Gestão, em parceria com o Núcleo Regional de Educação e a Estação da Inovação HUB ONE, realizará a 1ª Audiência Pública do Orçamento Público Jovem de Cascavel, nesta quinta-feira (23), em dois horários, das 8h30 às 9h30 e das 20h às 21h, na Estação, que fica no antigo Terminal Oeste.

O evento tem como objetivo promover a participação ativa da juventude na construção de um futuro melhor para a nossa cidade. A audiência pública terá transmissão ao vivo pelo YouTube: https://youtu.be/mWBjbE9mk9A.

Além dos alunos que vão participar presencialmente, a live será transmitida em sala de aula nas instituições de ensino.

Durante as audiências os jovens terão a oportunidade de aprender sobre o funcionamento do Orçamento Público Municipal e como podem contribuir para a construção de um orçamento mais justo e transparente. Também será disponibilizado espaço digital para diálogo entre os jovens e o poder público (www.participacascavel.com.br), onde poderão expressar suas ideias e demandas.

A iniciativa visa fortalecer a democracia local, aumentar a representatividade da juventude e impactar positivamente o futuro de toda a comunidade.

PODCAST

A Estação Podcast desta semana, inclusive, terá participação de Samuel Bueno, proprietário da Mr. Samuka Barbearia e Franciele Fausto, também empreendedora, líder comunitária e servidora pública, que falarão mais sobre o tema. Eles fazem parte do Conselho do Orçamento Participativo de Rio do Salto.

Fonte: Secom