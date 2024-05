João Gabriel foi encontrado! Polícia detalha buscas e localização

A 15ª SDP Policial de Cascavel recebeu informação sobre do desaparecimento de João Gabriel Martinez Fernandes, de 10 anos, após a lavratura do Boletim de ocorrência na madrugada do dia 14/05/2024 (terça-feira), fato este que teria ocorrido aproximadamente às 16h30min do dia 13/05/2024 (segunda-feira).

Após verificação preliminar das informações, a apuração foi distribuída ao Grupo de Diligências Especiais de Cascavel.

Foi então designada uma equipe de agentes de polícia judiciária para realizar diligências no sentido de obter informações sobre as circunstâncias do desaparecimento. Levantou-se o histórico de convivência do menor, pessoas de seu relacionamento, foi feita apuração junto a escola, os responsáveis legais foram ouvidos em sede policial, ainda na parte da manhã. Imagens do local e do momento do fato foram coletadas.