Coopavel mostrará o melhor de seu portfólio no Show Rural de Inverno

Pela primeira vez nas edições do Show Rural de Inverno, a Coopavel estará presente com todas as suas marcas apresentando o que há de melhor em soluções e tecnologias aos visitantes do evento técnico agendado para 27 a 29 de agosto no parque tecnológico da cooperativa, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A abertura dos portões, diariamente, será às 8h30, com acesso gratuito aos estandes e parcelas e às vagas de estacionamento.

O gerente de Comercialização e Produção de Sementes da Coopavel, Anderson Granville, informa que nas parcelas sob responsabilidade de sua área técnica estarão as nove principais cultivares de um portfólio de mais de 20 comercializadas. “Entre elas, teremos variedades de ciclo superprecoce até tardio, atendendo a demanda de cada triticultor. As principais características avaliadas para a entrada de novas cultivares é o potencial produtivo e se essa vai agregar em produtividade comparada com as que já estão no mercado, afirma Anderson. A sanidade também é um ponto importante, pois precisamos entregar uma cultivar mais tolerante a doenças”.

Durante a edição de inverno, a Sementes Coopavel mostrará o comportamento das principais cultivares semeadas na região e sua capacidade produtiva. Daquelas que a cooperativa apresentará há potenciais de produtividade que podem chegar a seis mil quilos por hectare. “Seguindo corretamente as orientações técnicas, é fácil superar os quatro mil, 4,5 mil quilos por hectare”, de acordo com Anderson.

A qualidade das sementes é um dos principais pilares para o êxito da produção agrícola, influenciando diretamente o rendimento e a resistência das culturas. Segundo o gerente de Comercialização e Produção, a Coopavel utiliza um rigoroso processo de controle de qualidade para assegurar a excelência das sementes. Essas práticas incluem o controle rigoroso dos campos de produção em todas as etapas, do processo de beneficiamento e armazenamento, dos testes de germinação, pureza genética e vigor. “Seguimos certificações e padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente, buscando a confiança dos produtores e a alta performance das colheitas”.

Lançamentos

Na quinta edição no fim de agosto, 42 expositores vão mostrar o melhor em soluções para o sucesso das culturas de inverno. Algumas trarão lançamentos para a próxima safra. Novas cultivares de trigo, como ORS Turbo, ORS Selvagem, Biotrigo Titan e Biotrigo Talismã, representam avanço aos produtores, oferecendo aumentos na produtividade e na rentabilidade.

São variedades desenvolvidas com foco em resistência a pragas e a doenças, adaptabilidade climática e potencial de rendimento, resultando em colheitas mais robustas e de alta qualidade. Além do trigo, os visitantes conhecerão o melhor em triticale, aveia, centeio e plantas de cobertura.

Fonte: SOT