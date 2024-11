Itaipu leva experiência em pesquisas com biogás para a COP 29

O superintendente de Energias Renováveis da Itaipu Binacional, Rogério Meneghetti, participou nesta terça-feira (12), na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29), no Azerbaijão. Ele interagiu durante o painel Acelerando a Economia Circular e a Descarbonização da Indústria no Brasil.

O encontro contou com a parceria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A conferência destacou formas práticas que transformam resíduos em novos recursos. Assim, como podem promover a sustentabilidade e a competitividade da indústria brasileira no cenário global.

Energias Renováveis

Meneghetti compartilhou informações sobre o incentivo da Itaipu ao desenvolvimento das energias renováveis, especialmente o biogás. “Há mais de 15 anos, quando os projetos ainda estavam dentro das universidades, a Itaipu começou a colocar de pé os primeiros projetos-piloto no campo da geração e distribuição das energias renováveis. Assim, contribuiu para a viabilidade técnica do setor, os incentivos econômicos. Também na formação de mão-de-obra adequada, com a formação do Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás) e contribuindo para a formação da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás)”, disse.