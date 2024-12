Itaipu divulga resultado da seleção pública de esportes

Foz do Iguaçu - A Itaipu Binacional publicou nesta sexta-feira (20) a lista com as instituições contempladas na seleção pública de patrocínios de projetos na área de esportes. A lista está disponível em www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios.

As entidades selecionadas receberão um e-mail da Itaipu na segunda-feira (23) solicitando a manifestação de interesse no patrocínio. A resposta deve ocorrer em até 5 dias corridos a contar da data de envio. A não manifestação ou desistência acarretará cancelamento do projeto e o recurso destinado à lista reserva de classificados. Caso a instituição esteja na lista e não receba o e-mail, deve entrar em contato via [email protected].

Este foi o edital de patrocínio mais concorrido da história da Itaipu, com uma concorrência de aproximadamente 9 projetos por vaga. Foram recebidos 874 projetos, dos quais 98 foram selecionados, o que representa uma aprovação de 11% dos inscritos. Dos selecionados, 15 projetos têm abrangência nacional/internacional e 83 têm abrangência municipal/estadual.

Para ações esportivas, desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos da área de abrangência da usina, destinou-se um total de R$ 3,5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para ações esportivas de abrangência municipal e/ou estadual e R$ 1 milhão para ações esportivas de abrangência nacional e/ou internacional.

Cultura

As inscrições para o Edital para ações artístico-culturais seguem abertas até o dia 31 de dezembro. Para concorrer ao patrocínio de eventos culturais, as entidades sem fins lucrativos precisam ter no mínimo 12 meses de constituição. A iniciativa contempla produção de espetáculos, performances, festivais artísticos, culturais e musicais, realização de mostras e afins.