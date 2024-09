Itaipu desafia equipes em simulado de incêndio no Centro Executivo

Na última sexta-feira (13), os funcionários do Centro Executivo da Itaipu, na Vila A, participaram de um simulado de incêndio. Às 16h, os alarmes soaram e sinalizaram a evacuação imediata do prédio, onde trabalham 181 pessoas nos escritórios da Diretoria Geral Brasileira, Jurídica, Financeira e Administrativa.

Simulação

O exercício simulou um princípio de incêndio na copa e incluiu uma “vítima” com inalação de fumaça. Foi uma oportunidade para os brigadistas praticarem e para os empregados reforçarem as instruções, indo aos pontos de encontro pré-determinados.

Apesar de a Itaipu ter uma equipe de bombeiros na usina, o Centro Executivo seria atendido pelo Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu em uma emergência. Por isso, uma equipe do 9º Grupamento participou do simulado, chegando em poucos minutos para localizar as chamas e atender à “vítima”.

Os bombeiros levaram quatro minutos para chegar. Edmar Vidal, da Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho e coordenador do treinamento, destacou a importância do simulado para vivenciar uma emergência e entender o tempo necessário para a ação conjunta com os bombeiros.

Outras atividades

Neste ano, já são oito simulados nas áreas corporativas. Outros seis estão previstos até o final do ano, além do exercício de abandono geral da usina durante a Sipat.