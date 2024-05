Investimentos e melhorias em estradas rurais levam progresso ao interior de Cascavel

Depois de entregar mais de 8 quilômetros de asfalto em CBUQ na Estrada Rio da Paz, no distrito de Diamante, o Governo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, dá sequência aos trabalhos de melhorias nos mais de três mil quilômetros de estradas existentes na malha viária rural do Município.

Nesta obra, que faz parte do Anel Viário Rural, aguardada há mais de trinta anos pelos produtores rurais, foram investidos R$10,8 milhões.

As equipes da Secretaria de Agricultura não param. As frentes de trabalho atuam em todos os distritos para dar conta de atender os mais de três mil quilômetros de estradas rurais existentes em Cascavel.

Neste momento destacam-se as ações que estão sendo realizadas na Estrada Linha 47, no distrito de Diamante.

As máquinas atuam na melhoria de 800 metros de via com reparos em adequação e cascalhamento. Esta adequação é uma demanda antiga dos moradores e é uma via que oferece certa dificuldade de manutenção pelo declive do terreno.

“Esta adequação trará inúmeros benefícios às comunidades que se utilizam desta estrada, Linha 47 no distrito do Diamante. Mesmo sendo pequena pela extensão, esta via é de uma importância enorme para o escoamento da produção agropecuária. Ali tínhamos um gargalo que só esta adequação vai resolver”, explicou o diretor de infraestrutura rural, Francisco Moraes.

Este trabalho que a Seagri vem desenvolvendo na Estrada Linha 47, beneficia também os estudantes, pois em dias de chuva o ônibus escolar tem dificuldade de chegar aos estudantes, devido às irregularidades existentes no terreno.

De um modo geral, todos os moradores do distrito, Linha 47 e Linha São Matheus, vão ser beneficiados uma vez que estas vias acessam a Estrada Rio da Paz.

Paralelo a este serviço, as equipes da Secretaria de Agricultura também estão com frentes de trabalho nas estradas Alto Bom Retiro, onde estão sendo feitos trabalhos de tapa-buraco e adequação. Também na Linha Romanoski/ Barzoto, no Distrito de Sede Alvorada as equipes da Seagri fazem manutenção com cascalhamento. E, nas estradas Colônia Esperança, em São Salvador e Linha Kukaz no Distrito do Rio do Salto também estão sendo feitas melhorias.

Em 2017, Cascavel possuía pouco mais de 50 km de pavimentação rural e hoje se aproxima de 300 km.

“Desde o início do nosso mandato em 2017, eu disse que o interior tinha que ser tratado como cidade. Além das estradas, unidades de saúde novas, CMEIs, toda a infraestrutura que qualquer cidadão precisa ter”, afirmou Paranhos.

