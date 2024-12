GM de Cascavel e Parque de Máquinas com problemas no gerenciamento do combustível

O problema da falta de combustível em viaturas da Guarda Municipal de Cascavel e também em maquinários da Secretaria de Obras estaria ocorrendo desde junho, segundo informações recebidas pelo jornal O Paraná. Conforme matéria divulgada ontem (3), no portal do jornal, a Guarda Municipal de Cascavel estaria com as operações de rua prejudicadas devido à falta de combustível nas viaturas. Segundo informações apuradas, o abastecimento estaria restrito, o que tem impedido o atendimento a ocorrências e reduzido o patrulhamento na cidade.

Viaturas paradas

Conforme as informações levantadas pela reportagem, algumas viaturas estariam paradas no pátio devido à falta de combustível. Outra viatura ficou parada na delegacia de Polícia Civil pelo mesmo motivo. Outras unidades estão operando de forma restrita, cobrindo apenas pontos-base, sem possibilidade de atendimento a ocorrências. De acordo com as informações repassadas, as viaturas não estariam sendo abastecidas sequer uma vez por dia, mesmo com cinco veículos por plantão.

A reportagem teve acesso a uma mensagem interna da corporação, confirmando que a Divisão de Gerenciamento da Frota teria suspendido o abastecimento dos veículos da secretaria. Segundo a mensagem, o abastecimento seria realizado mediante autorização expressa da divisão. Ainda, a previsão de liberação do abastecimento para a terça-feira (3), acabou não ocorreu.

Em áudio que circulou pelas redes sociais na tarde de ontem , um agente da GM fez um relato da situação: “[…] to aqui na Delegacia, sem combustível, na reserva. E é isso aí… Tamo aí… As viaturas estão todas paradas lá na base e não como a gente atender ocorrência, tamo sem combustível (sic)”.