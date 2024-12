Gabinete de crise avalia situação dos desmoronamentos na BR-277

SERRA DA ESPERANÇA Guarapuava: Interdição na BR-277 permanece e segue sem condições de segurança para liberação

Na manhã desta segunda-feira (09), o geólogo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realizou uma nova avaliação e concluiu que a área ainda não apresenta condições de segurança para a liberação do tráfego. As equipes do DNIT iniciarão hoje algumas intervenções com o objetivo de minimizar os riscos e posteriormente a recuperação do […]