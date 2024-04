Foto polêmica: Tancredo Neves morto ou vivo?

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

As imagens de um idoso morto em uma cadeira de rodas em uma instituição bancária no Rio de Janeiro, levado por uma mulher que se dizia sobrinha do homem na tentativa de fazê-lo assinar um empréstimo de R$ 17 mil correram o mundo nesta quarta-feira. A imagem também trouxe à tona uma foto polêmica e emblemática registrada pelo fotógrafo Gervásio Baptista (in memorian), em 25 de março de 1985.

Nela, Tancredo Neves aparece sentado em meio a um grupo de médicos no Hospital de Base, de Brasília. Dias depois, a morte de Tancredo foi anunciada em 21 de abril do mesmo ano. Na ocasião, várias teorias começaram a ser apresentadas, inclusive que Tancredo Neves já estaria morto na data em que foi feita a fotografia.