Evento on-line da LBV discute técnicas para construção de vínculos em serviços socioassistenciais

A ser realizado pela Legião da Boa Vontade, no próximo dia 16 de agosto (sexta-feira), das 10 às 12 horas, o MesaCast, evento on-line e gratuito, abordará o tema “Construção de vínculos nos serviços e programas socioassistenciais na LBV”. Este encontro dinâmico proporcionará um espaço para compartilhar ideias e opiniões sobre o assunto. A transmissão será ao vivo pelo YouTube no perfil @LBVBrasil.

Com o objetivo de disseminar conteúdo socioeducativo, o evento é voltado a educadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e demais interessados e visa promover métodos pacíficos para a resolução de conflitos, além de fornecer técnicas para lidar com situações desafiadoras, especialmente aquelas que possam ameaçar o bem-estar físico dos envolvidos, contribuindo para a construção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos.

O MesaCast contará com a participação de Rachel Lopes, gestora da LBV nas áreas de Direitos Humanos e Assistência Social, com graduação em serviço social e pós-graduação em políticas sociais e em terapia de família; Vanessa Correia Gomes, analista de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de São Paulo, com graduação em Serviço Social e mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais; José Roberto Martins, psicólogo na LBV em Presidente Prudente/SP, com graduação em Psicologia pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste); João Pedro Santana,educador social na LBV em Presidente Prudente/SP, músico profissional e licenciado em Música pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste); e Ellida Barbosa (mediadora),assessora administrativa na LBV, apresentadora voluntária na Super Rede Boa Vontade de Comunicação e graduada em Letras.

Para participar, basta acessar o perfil @LBVBrasil no YouTube.

